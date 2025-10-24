Yeni Şafak
Nazilli’de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

17:0324/10/2025, Cuma
IHA
Nazilli’de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri Şirinevler ve Altıntaş mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 şahsı tespit etti. Ekipler, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

Zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen baskında L.Ç, M.Z. ve B.A. isimli 3 şüpheli ikametlerinde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin evlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 60 gram metamfetamin, 41 gram esrar, 20 adet sentetik ecza, 1 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi, 25 bin lira nakit para ile yasaklı hint keneviri yetiştirmeye yönelik çeşitli cihaz ve sıvılar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.Ç. ve B.A. uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında ayrıca 10 kişi hakkında ’uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.




#Aydın
#Nazilli
#uyuşturucu
#operasyon
