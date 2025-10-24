Nazilli’de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri Şirinevler ve Altıntaş mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 şahsı tespit etti. Ekipler, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

Zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen baskında L.Ç, M.Z. ve B.A. isimli 3 şüpheli ikametlerinde kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin evlerinde, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 60 gram metamfetamin, 41 gram esrar, 20 adet sentetik ecza, 1 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi, 25 bin lira nakit para ile yasaklı hint keneviri yetiştirmeye yönelik çeşitli cihaz ve sıvılar ele geçirildi.