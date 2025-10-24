Sakarya’da 551 polisin katılımıyla operasyon: 33 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü’nce uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesi, arananların yakalanması ve 6136 sayılı kanun kapsamına giren silah ve mühimmatların ele geçirilmesine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Adapazarı Karaköy Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda, 27 adreste, 34 kişiye yönelik olarak 9 arama köpeği ve idarecisi, 110 ekip olmak üzere toplam 551 personel görev aldı.