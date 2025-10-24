Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Sakarya’da 551 polisin katılımıyla operasyon: 33 gözaltı

Sakarya’da 551 polisin katılımıyla operasyon: 33 gözaltı

16:0424/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Silah ve mühimmatların ele geçirilmesine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
Silah ve mühimmatların ele geçirilmesine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi’ne 551 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü’nce uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesi, arananların yakalanması ve 6136 sayılı kanun kapsamına giren silah ve mühimmatların ele geçirilmesine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Adapazarı Karaköy Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda, 27 adreste, 34 kişiye yönelik olarak 9 arama köpeği ve idarecisi, 110 ekip olmak üzere toplam 551 personel görev aldı.


Operasyonda 33 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Aramalarda ise 7 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü, 2 ruhsatsız tüfek, 4 tüfek şarjörü, 93 fişek, çeşitli miktarlarda sentetik kannabinoid, 0,80 gram esrar, 56 sentetik hap, 3 hassas terazi ile çok sayıda hırsızlıktan elde edilen malzeme ele geçirildi.




#sakarya
#polis
#gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU EKRANI || TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ E-Devlet başvuru detayları