Gündem Rize Emniyet Müdürünü şehit eden saldırgan tutuklandı
RİZE

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden saldırgan ile ilgili son dakika gelişmesi

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden saldırgan tutuklandı

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden zanlı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA
Saldırgan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Rize İl Emniyet Müdürü Aytuğ Verdi'yi şehit etmişti
Saldırgan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Rize İl Emniyet Müdürü Aytuğ Verdi'yi şehit etmişti

Rize Emniyet Müdürlüğündeki saldırının zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit düştüğü, iki polisin de yaralandığı saldırının zanlısı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu (35), Rize Adliyesinde cumhuriyet savcısınca ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi.

Sarıcaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince "kasten adam öldürmek ve birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

  • Rize Emniyet Müdürlüğünde dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuş, diğer yaralılar Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal tedavi altına alınmıştı. Olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu yakalanmıştı.

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