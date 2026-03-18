Sancaktepe'de baskın: 8 bin 582 tarihi eser ele geçirildi

Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi’nde jandarma ekiplerinin ihbar üzerine düzenlediği baskında araçta ve çevresinde Atilla Köleoğlu, Ali Köleoğlu, Adnan Karabüber ve Ali Sekmen gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Bizans, Roma, Orta Çağ ve İslami döneme ait 8 bin 582 tarihi eser bulundu. Eserler arasında sikke, bronz ve bakır figürler ile değerli taşlı yüzük ve boncuklar yer alıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame düzenledi. İddianamede, olayın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirildiği belirtilerek, şüphelilerin kültür varlığı ticaretine aykırılık suçunu işledikleri vurgulandı. Şüpheli Atilla Köleoğlu, ifadesinde, eserleri gölde poşet içinde bulduğunu ve tarihi değerini bilmediğini öne sürdü. Şüpheli Köleoğlu, “Bilseydim yetkililere teslim ederdim” derken, Adnan Karabüber ise, merak nedeniyle şahıslarla buluştuğunu ve tarihi eserleri incelemek amacıyla başka kişilerle birlikte olduğunu belirtti. Karabüber, “Amacım sadece meraktı, Ali bunları bilmez, anlamaz. Birol’un bunlara bakması için davet ettim” dedi.