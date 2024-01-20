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Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar partisinden istifa etti: İhanete uğradım

Yerel seçimlere hazırlanan CHP'de istifa krizi yaşandı. Artvin'in Şavşat ilçesi CHP'li Belediye Başkanı Nihat Acar, sosyal medya hesabından yapığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yaptığı paylaşımda 'partisi tarafından ihanete uğradığını' ifade eden Acar, "Hem şu anki CHP ilçe örgütü, hem de bir önceki ilçe örgütü tarafından siyasi linçe uğradım. Bir önceki ilçe örgütü beni yalnız bırakmakla kalmadı, defalarca genel merkeze şikayet ederek beni istifaya zorladılar. Üzerime çeşitli siyasi ve toplumsal baskılar kurdular." dedi.

22:45 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:52 - 21/01/2024 Pazar
IHA
Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar
Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar

Artvin'in Şavşat ilçesi CHP'li Belediye Başkanı Nihat Acar, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

"Kendi partimin de ihanetine uğradım"

Şavşat ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Nihat Acar, partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifasını duyuran Acar, gerekçe olarak ilçe örgütünü gösterdi. Acar, "Sevgili Şavşatlılar, sevgili basın mensupları, ben bütün bu çalışmaları yürütürken ne yazık ki kendi partimin de ihanetine uğradım. Hem şu anki CHP ilçe örgütü, hem de bir önceki ilçe örgütü tarafından siyasi linçe uğradım. Bir önceki ilçe örgütü beni yalnız bırakmakla kalmadı, defalarca genel merkeze şikayet ederek beni istifaya zorladılar. Üzerime çeşitli siyasi ve toplumsal baskılar kurdular. Her türlü zorluğa karşın halkımıza ve Şavşat'ımıza olan sevgim ve hizmet aşkımdan dolayı hepsini sineye çektim. Ancak, bunca zor, bunca kalıcı hizmetlerden sonra şahsıma yapılan siyasi linç karşısında sessiz kalmamın hem kendime hem aileme hem de beni seven yanımda olan siz değerli Şavşatlılara ihanet olacağını düşünerek, bunca yıl içinde yer aldığım, hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu zor süreçte yanımda olan arkadaşlarıma, belediyeden çalışma arkadaşlarıma tüm personelime teşekkür ederim. Herkese mutlu ve huzurlu günler dileğiyle saygılarımı sunuyorum” dedi.

Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi 23 Aralık'ta Şavşat ilçesinde aday belirlemek için yapılan ön seçimde Hakan Gazioğlu, 114 oy alarak CHP Şavşat adayı olmuştu.



#İstifa
#CHP
#Artvin
#Şavşat
#Nihat Acar
11 saat önce
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