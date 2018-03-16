Sokak ortasında dikkat çeken fotoğraf

İzmir'in Konak ilçesinde, sokak ortasında yaşlı bir adamın cansız bedeni bulundu. Bir polis memurunun ölen adamın başında dua etmesi dikkat çekti.

Polis ölen adamın başında dua ederek bekledi

Saat 04.30 sıralarında bir vatandaş, Ferahlı Mahallesi 3498 Sokak'ta hareketsiz şekilde yatan bir adamın olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine söz konusu adrese polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başında darbe izleri olduğu iddia edilen şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayrıca, polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise şahsın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Yaşlı adamın şüpheli ölümü nedeni ile Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de sokak ortasında ceset bulundu.

Kimliği belirlenemeyen yaşlı adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, olay yerine ilk intikal eden polis memurunun ölen şahsın başında dua etmesi dikkat çekti.

GÜNDEM İşe girdiği gün metrobüs durağında öldürüldü

GÜNDEM Trafik kazası sanılıyordu cinayet çıktı