Trafik kazası sanılıyordu cinayet çıktı

Ankara'nın Polatlı ilçesi Atasoy Caddesi'ndeki evinden çıkan 81 yaşındaki Ziyaettin A.'ya 20 Temmuz 2013'de plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarparak kaçtı.

Vatandaşların kazayı görüp yetkililere haber vermesi üzerine hastaneye kaldırılan Ziyaettin A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan cumhuriyet savcısı, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Olayı gören Yakup Y. isimli vatandaş, kendisine 100 metre uzaklıkta bir aracın üzerinde Ziyaettin A.'yı gördüğünü, Ziyaettin A.'nın aracın kaportası üzerinde çırpındığını ve kazaya karışan aracın fren yapmadığını söyledi.

Kamera kayıtları incelendi

Cumhuriyet savcısı, vurup kaçan aracın tespiti için olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

Kamera kayıtlarını izleyen savcı, Ziyaettin A.'ya çarpan aracın kazanın olduğu yolda park halinde beklediğini, Ziyaettin A. yola çıktıktan sonra araç içindeki şahsın telefonla konuşup hareket ettiğini ve maktüle çarptığını tespit etti.

Görüntülerden yakalandı

Şehir polis kamerası kayıtlarından alınan görüntüler ile şahsın ölümüne sebep olan kişinin Saadettin Ö. olduğu belirlendi. Saadettin Ö. ismi üzerinden araştırma yapan savcı, Saadettin Ö. ile Ziyaettin A.'nın eşi Bastı A.'nın 2009 yılına dayanan ilişkilerinin olduğu, 2-3 yıl ikilinin aynı evde yaşadığı, Saadettin Ö.'nün çocuklarının hala birlikte olduklarını bildikleri, 2011 yılında Ziyaettin A. ile evlenmesine rağmen görüşmeye devam ettikleri bilgisine ulaştı. Bastı A.'nın daha önce de başka şahısları evlenmek maksadıyla dolandırdığı, buna ilişkin Adıyaman ve Antalya'da dosyalarının bulunduğu belirlendi.

"Araba bulunsa da inkar edeceğiz"

Bu bilgiler ışığında harekete geçen savcı, ikili hakkında dava açtı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, "Şüphelilere ait telefonların HTS raporları incelendiğinde sık sık telefonla görüştüklerinin tespit edildiği, olay günü ve bir gün öncesinde birçok kez telefonla konuştukları, muhtemelen olayı planladıkları, Bastı A. ile Saadettin Ö.'nün 19.08.2013 tarihinde yaptıkları görüşmede Bastı A.'nın karakolda ifade vermekten çıktığı, Saadettin'e karakolda kendisine aracın fotoğraflarının gösterildiğini söylediği, Saadettin'e kendisine 'hiç taviz verme' dediği, Bastı'nın Saadettin'e 'Oğluna söyle aracı sana verdiğini söylemesin, benim oraya gidip geldiğimden bahsetmesinler, araçla senin kaza yaptığını söylemesinler' şeklinde sözler söylediği, yine Saadettin'e 'Araba bulunsa da inkar edeceğiz, Hamza'nın üzerine atacağız' dediği anlaşılmıştır" tespitine yer verildi.

Cinayetin sebebi mal varlığı

İddianamede, "Şüphelilerin baştan itibaren fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, tasarlayarak Ziyaettin A.'yı öldürdükleri, bu ölüm sonunda Ziyaettin A.'ya ait mallardan ve maaştan pay almak istedikleri, ifadelerinde kaza olayını, telefon görüşmelerini, telefon hatlarını kendilerinin kullandıklarını kabul ettikleri, ancan suçtan kurtulmak için kasten öldürme olayını inkar ettikleri anlaşılmıştır" denildi.

Bastı A. ile Saadettin Ö. hakkında açılan davanın karar duruşması Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu sanıklar Saadettin Ö. ve Bastı A.'yla tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile bağlantı kuruldu. Bastı A. savunmasında, olayla ilgili bir suçunun olmadığını, eşinin trafik kazası nedeniyle öldüğünü öne sürdü. Eşi ile hiçbir sorunu olmadığını söyleyen Bastı A., kendisine komplo kurulduğunu iddia ederek, "Sanık Saadettin'i komşuluk çerçevesinde tanırım. Hiçbir bağım yoktur, onunla işbirliği yapmadım. Benim eşimi öldürmekle ilgili bir faaliyetim yok. 640 gündür hapisteyim, maddi ve manevi olarak mağdurum" diye konuştu.

Beraatini istedi

Saadettin Ö. ise, "Ben hayatım boyunca kimseye zarar vermedim, karıncayı bile incitmedim. 5 senedir vicdan azabı çekiyorum. Tek suçum maktule çarpıp kaçmış olmamdır. Ölen kişi ile bir husumetim yok. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme müebbet hapis verdi

Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bastı A.'ya "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Saadettin Ö.'ye ise "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Takdir indirimine giden mahkeme, Bastı A. ile Saadettin Ö.'nün cezasını müebbet hapis cezasına çevirdi.

GÜNDEM Katil kamerada