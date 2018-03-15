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İSTANBUL

Metrobüs durağında işe girdiği gün öldürüldü

İşe girdiği gün metrobüs durağında öldürüldü

Üniversiteden yeni mezun olan 24 yaşındaki Gürkan Aras, iş görüşmesine gittiği Beylikdüzü’ndeki holdingle anlaştı. İşe girmenin mutluluğuyla evine dönen genç, Sefaköy’de metrobüs durağında önünü kesen tinerciler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Öte yandan, polis ekiplerinin operasyonu sonucu olayla bağlantısı olduğunu düşünülen bir kişi gözaltına alındı.

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Gürkan Aras, işe girdği gün metrobüs durağında tinerciler tarafından öldürüldü.
Gürkan Aras, işe girdği gün metrobüs durağında tinerciler tarafından öldürüldü.

İstanbul sokaklarında terör estiren tinerciler, pırıl pırıl bir genci hayalleriyle birlikte katletti. Trajik olay pazartesi akşamı Sefaköy metrobüs durağında meydana geldi. Özel bir üniversitenin ekonomi bölümünden yeni mezun olan Gürkan Aras, pazartesi Beylikdüzü'nde bulunan bir holdinge iş görüşmesine gitti.

Ailesine iş müjdesini verecekti

Olumlu geçen görüşmede işe kabul edilen Gürkan, bir sonraki pazartesi mesaiye başlamak üzere anlaşarak holding binasından ayrıldı. Sabah'ta yer alan habere göre; Mutlu haberi ailesiyle paylaşmak isteyen Aras, evine gitmek için Beylikdüzü'nden metrobüse bindi, Sefaköy durağında indi.

Metrobüsten indiği sırada durakta önünü tinerciler kesti. Tinerciler ile Gürkan Aras arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada bir tinerci tarafından bıçaklanan genç, olay yerinde öldü.

Saldırganlar kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldıranları arıyor. Ailenin tek erkek çocuğu olan Aras'ın iki de kız kardeşi vardı. Gürkan Aras, gözyaşları arasında Tuzla Şifa Mahallesi mezarlığında defnedildi.

Fail yaralı olarak hastanede bulundu

İstanbul polisi tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada olayın meydana geldiği gün kalçasında ve sırtındaki bıçak yaraları ile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Mehmet A.'nın olayın faili olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Daha önceden uyuşturucu kullanmak suçundan polise geliş kaydı bulunan Mehmet A.'nın, cinayet işlediği yönündeki suçlamaları kabul etmeyerek, başka bir yerde tanımadığı kişiler tarafından bıçaklandığını söylediği öğrenildi.

Kan izleri inceleniyor

Olayla ilgili yapılan soruşturmada polis olay yerinden alınan kan örneklerinin şüpheliden alınan örneklerle karşılaştıralacağını ayrıca bölgedeki tüm kameraların incelendiği öğrenildi.

Şüphelinin tedavisinin tamamlanmasının ardından Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınacağını belirtildi.

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