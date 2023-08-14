İzmir Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Foto/arşiv
AFAD'ın verilerine göre İzmir Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 10.27 kilometre olarak açıklandı.
#İzmir Körfezi
#Deprem
#AFAD
2 saat önce
Foto/arşiv
AFAD'ın verilerine göre İzmir Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de meydana gelen 5,3 büyüklüğünde depremin ardından gece yarısı Bingöl'de de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
5,3'lük son Malatya depremi aktif fay tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar Antalya, Bingöl, Diyarbakır ve Malatya'da meydana gelen sarsıntılara, 6 Şubat'taki büyük depremlerin neden olduğunu vurguluyor. Dr. Şükrü Ersoy, büyük depremlerden sonra fay hatlarında biriken strese işaret etti.
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