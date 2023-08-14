İzmir Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de meydana gelen 5,3 büyüklüğünde depremin ardından gece yarısı Bingöl'de de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.