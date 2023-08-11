Malatya'dan sonra Bingöl'de de korkutan deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, Riçhter ölçeğine göre saat 04.55'de merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaşın düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandığını duyurdu.