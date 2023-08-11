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Malatya'dan sonra Bingöl'de de korkutan deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de meydana gelen 5,3 büyüklüğünde depremin ardından gece yarısı Bingöl'de de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

07:13 . 11/08/2023 Cuma
DHA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, Riçhter ölçeğine göre saat 04.55'de merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan  4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Zeminden 7.43 kilometre derinlikte olan deprem, Bingöl ve çevre illerden de hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.


Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde Malatya'da 22, Adıyaman'da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaşın düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandığını duyurdu.







 



#Bingöl
#Deprem
#Malatya
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