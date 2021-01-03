Gündem İki gencin katil zanlıları gazetecilere böyle seslendi İyi çekin
KIRŞEHİR

Son dakika ​Kırşehir haberleri: İki genci öldürerek gömen şüpheliler: "İyi çekin"

İki gencin katil zanlıları gazetecilere böyle seslendi: İyi çekin!

Kırşehir’in Kaman ilçesinde toprağa gömülü halde bulunan genç çiftin ölümüyle ilgili aynı aileden gözaltına alınan 8 kişi adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler, adliye girişinde kendilerini görüntüleyen gazetecilere ’İyi çekin’ diye seslendi.

Haber Merkezi İHA
Şüpheliler, adliye girişinde kendilerini görüntüleyen gazetecilere ’İyi çekin’ diye seslendi. ​
Şüpheliler, adliye girişinde kendilerini görüntüleyen gazetecilere ’İyi çekin’ diye seslendi. ​

Edinilen bilgiye göre, Osman Ç.’den (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulunmuş, ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Osman Ç. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Vildan İ.’yi (24) Bayramözü köyünde toprağa gömülü halde ölü olarak bulmuştu.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri olduğu belirlenen aynı aileden 8 kişi gözaltına alındı.

ÖLDÜRÜP GÖMDÜKLERİNİ İTİRAF ETMİŞLERDİ

Zanlılardan biri dün yapılan ilk sorgusunda tecavüz edilerek bıçaklanan Osman Ç.’nin çok kan akmasın diye leğene konulduğunu, ardından genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğünü itiraf etmişti. Jandarmada işlemleri tamamlanan H.İ., R.İ., R.İ., V.İ., K.İ., H.S.,M.S., B.İ., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Osman Ç. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Vildan İ.
  • Şüpheliler, adliye girişinde kendilerini görüntüleyen gazetecilere ’İyi çekin’ diye seslendi.

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