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'Grand Kartal Otel kaçak' iddiası: Bakanlıktan açıklama geldi

'Grand Kartal Otel kaçak' iddiası: Bakanlıktan açıklama geldi

21:098/02/2025, Cumartesi
G: 8/02/2025, Cumartesi
AA
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Bolu'daki Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasını yalanladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bolu'daki Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasını yalanladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada "Grand Kartal Otel'in yangının yaşandığı tarihte geçerli olan Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsata istinaden verilmiş turizm işletme belgesi bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan "Grand Kartal Otel kaçak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada,
"Grand Kartal Otel'in, yangının yaşandığı tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsata istinaden verilmiş turizm işletme belgesi bulunmaktadır. Söz konusu otele ilişkin belgeler, soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiştir."
ifadesi kullanıldı.

#Grand Kartal Otel
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Bolu

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