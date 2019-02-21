Gündem Soylu Elimizde öyle bir belge var ki
POLİTİKA

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu taciz iddiası açıklaması elimizde öyle bir belge var ki

Soylu: Elimizde öyle bir belge var ki...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleşen gözaltı olayının ardından ortaya atılan iddialara ilişkin konuştu. Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki toplantıda konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Soylu, "Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'nda düzenlenen 2018 yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Türkiye'nin son dönemlerde teröristlerle mücadelesine yönelik önemli bilgiler paylaşan Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşanılan gözaltı olayına ilişkin de açıklamada bulundu.

Bakan Soylu paylaştı: Yasa dışı eylem yaparsanız gözaltına alınırsınız
OYNAT 01:54
Bakan Soylu paylaştı: Yasa dışı eylem yaparsanız gözaltına alınırsınız
Geçtiğimiz günlerde servis edilen haberlerde, polislerin bir kızı taciz ettiği ileri sürülen fotoğraflar yayınlandı. O fotoğrafın görüntüleri ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o görüntüleri resmi Twitter hesabından 'Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra “kargatulumba” gözaltına alınırsınız Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin 'Babası FETÖ'den ihraç, kardeşi DHKP-C'li proje kadın' üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz.' notuyla paylaştı.
YORUM YAP

"Elimizde öyle bir belge var ki..."

  • Geçtiğimiz günlerde Ankara'daki Sakarya Caddesi'nde yasa dışı gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan bir kadına yönelik "polisin tacizde bulunduğu" iddiaları üzerine görüşlerini anlatan Soylu, "Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek" ifadesini kullandı.

Polisimizi ezdirmem demişti

Soylu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından da açıklamala yapmıştı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Soylu, "Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra 'kargatulumba' gözaltına alınırsınız" ifadesini kullanan Soylu, "Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin 'Babası FETÖ'den ihraç,kardeşi DHKP-C'li proje kadın' üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz" ifadesini kullanmıştı.

Soylu: Proje kadın üzerinden polisi ezdirmem
GÜNDEM
Soylu: Proje kadın üzerinden polisi ezdirmem
/**/
Darbeci komutan üç maymunu oynadı

Darbeci komutan üç maymunu oynadı

​Belgelere rağmen farklı ifadelerle mahkemeyi kandırmaya çalıştı.
Kıbrıs'ta sondaj başlıyor

Kıbrıs'ta sondaj başlıyor

​Bakan Çavuşoğlu: 2 gemi Akdeniz'de gaz bulmak için çalışacak.
17 yıl hapsi istendi

17 yıl hapsi istendi

​FETÖ'nün hakimleri için iddianame hazırlandı.
Yüzlerce gemi Boğaz'ı bekliyor

Yüzlerce gemi Boğaz'ı bekliyor

​Yoğun sis deniz trafiğini olumsuz etkiledi.
500 liraya yelek bin liraya kaban

500 liraya yelek bin liraya kaban

Kadın girişimcilerin başlattığı kursa yoğun ilgi.
Trump yan çizdi

Trump yan çizdi

Türkiye'ye verilecek F-35'lerin satışı durduruldu.
DP'den aday oldu

DP'den aday oldu

Kocamaz'ın Mersin adaylığı için açıklama.
27 bin kişi alınacak

27 bin kişi alınacak

​İçişleri Bakanı Soylu'dan işe alım müjdesi.

Mersin'de 5 katlı bina çöktü

Mersin'de 5 katlı bina çöktü

​Önceden boşaltılan binada ölü ve yaralı yok.
90 günlük süre başladı

90 günlük süre başladı

​Riskli binalar için belediyelere yazı gönderildi.
AP'nin raporu yalanlarla dolu

AP'nin raporu yalanlarla dolu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan sert çıkış.
Yüzsüz AP'den skandal dolu rapor

Yüzsüz AP'den skandal dolu rapor

​Türkiye'den terörle mücadele etmemesini isteyen Parlamento'nun 3 isteği Ankara'dan tepki çekti.
Güntepe'ye 6 yıl hapis cezası

Güntepe'ye 6 yıl hapis cezası

​FETÖ'den yargılanan eski hakim için karar verildi.
Milyoner kedi

Milyoner kedi

Miras ona kalırsa 200 milyon doların sahibi olacak.
İlk kez Avrupa Yakası'na geçti

İlk kez Avrupa Yakası'na geçti

Gebze-Halkalı hattında seferler ​Mart'ın ilk haftasında başlıyor.
Soyer onu da yargılamış

Soyer onu da yargılamış

Nurettin Soyer'in, Milli Görüş davasında Erbakan'la birlikte Karamollaoğlu'nu da yargıladığı ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.