Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu taciz iddiası açıklaması elimizde öyle bir belge var ki Soylu: Elimizde öyle bir belge var ki... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleşen gözaltı olayının ardından ortaya atılan iddialara ilişkin konuştu. Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki toplantıda konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Soylu, "Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek" dedi.

Haber Merkezi 21 Şubat 2019, 11:25 Son Güncelleme: 21 Şubat 2019, 11:30 Yeni Şafak