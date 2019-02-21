Soylu: Elimizde öyle bir belge var ki...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'nda düzenlenen 2018 yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Türkiye'nin son dönemlerde teröristlerle mücadelesine yönelik önemli bilgiler paylaşan Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaşanılan gözaltı olayına ilişkin de açıklamada bulundu.
"Elimizde öyle bir belge var ki..."
- Geçtiğimiz günlerde Ankara'daki Sakarya Caddesi'nde yasa dışı gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan bir kadına yönelik "polisin tacizde bulunduğu" iddiaları üzerine görüşlerini anlatan Soylu, "Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek" ifadesini kullandı.
Polisimizi ezdirmem demişti
Soylu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından da açıklamala yapmıştı.
Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra “kargatulumba” gözaltına alınırsınız
Eğer taciz varsa üzerine ilk biz gideriz
Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin “Babası FETÖ'den ihraç,kardeşi DHKP-C'li proje kadın” üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz pic.twitter.com/JZI3MTPD18
Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra “kargatulumba” gözaltına alınırsınız
Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Soylu, "Yasadışı eylem yapıp direnirseniz, uyarılardan sonra 'kargatulumba' gözaltına alınırsınız" ifadesini kullanan Soylu, "Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin 'Babası FETÖ'den ihraç,kardeşi DHKP-C'li proje kadın' üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz" ifadesini kullanmıştı.