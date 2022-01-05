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ANKARA

Stokçuluğa karşı caydırıcılık artıyor: Teklif TBMM Genel Kurulu'nda

Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. Kurulda konuşan Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız teklife ilişkin konuşmasında, "Birlikte üretmeye, piyasanın kendi dengelerini korumaya ve üretimle ihracatla büyümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Stokçuluğa karşı caydırıcılık artıyor: Teklif TBMM Genel Kurulunda
Arşiv

TBMM Genel Kurulu'nda, stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, teklifin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"Tüm bu çalışmalar yargı denetimi içinde yürüyecek"

  • Teklifte yer alan düzenlemelere benzer bir uygulamanın olup olmadığına dair bir soruya Altunyaldız, "Benzer uygulama; 4760 sayılı kanun kapsamında Hazine Taşınmazlarının Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile ilgili bir düzenleme yapıldığına dair bir bilgi var elimizde. Anayasa Mahkemesine iptali için açılan davanın olumsuz sonuçlandığına dair bilgiyi paylaşmak istiyorum. Bu uygulama tüm limanlar için otomatik işleyecek bir uygulama değil. Bir talep süresi, değerlendirme süreçleri var. Sonunda onay süreçleri var. Dolayısıyla yapılmak istenen şey; idarenin tüm eylem ve işlemlerinin hukuk denetimine, yargı denetimine tabi olması prensibi ve anlayışı gereği tüm bu çalışmalar yargı denetimi içinde yürüyecektir." yanıtını verdi.

Süreçlerin belirlendiğini vurgulayan Altunyaldız, buna ilişkin iddiaların bir temeli olmadığını bildirdi.

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"Piyasayı bozan stokçuluk faaliyetleri sonucunda firmalara ceza"

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda 2020'de 2 bin 900, 2021'de 2 bin 703 olmak üzere toplamda 5 bin 603 dosya görüşülüp karara bağlandığını ifade eden Altunyaldız, "Bu kapsamda 896 dosyada aykırılık tespit edilmiş ve fahiş fiyat artışı, piyasayı bozan stokçuluk faaliyetleri sonucunda firmalara toplamda 25 milyon 444 bin 478 TL idari para cezası uygulanmıştır." bilgisini paylaştı.

  • Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle 545 bin 550 TL idari para cezası uygulandığını hatırlatan Altunyaldız, "81 ilde 15 Eylül - 28 Aralık 2021 tarihleri arasında Ticaret Uyum Müdürlüklerince gerçekleştirilen haksız fiyat denetimlerinde toplam 14 bin firma ve 101 bin 338 ürün incelenmiş ve denetlenmiştir." dedi.

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"İhracatla büyümeye devam edeceğiz"

Altunyaldız, yapılan düzenlemeyle ceza alt ve üst sınırlarını düzenlemek ve değiştirmek suretiyle etkinliği artırmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Birlikte üretmeye, piyasanın kendi dengelerini korumaya ve üretimle ihracatla büyümeye devam edeceğiz" dedi.

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