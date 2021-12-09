​Stokçunun malına el koyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Hayatını kaybeden Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı’ya Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, “Teoman Hoca gerçekten felsefe alanında ülkemizin müstesna isimlerinden biriydi. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne de layık görülmüştü. Çok dinç bir dimağa sahipti. Teoman Duralı hocamızı ilmiyle, birikimiyle, yetiştirdiği öğrencileriyle ülkemizin kültür hazinesine yaptığı eşsiz katkılarla daima hayırla yad edeceğiz. Milletimize, talebelerine, ailesine başsağlığı diliyorum. Rabb’im makamını ali, mekanını cennet eylesin diyorum. Rabb’im inşallah cennetinde bizleri haşr-u cem eyler.” diye konuştu.

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim’in davetine icabetle Yüksek Stratejik Komitesi’nin 7. Toplantısı’nı Doha’da gerçekleştirdiklerini anımsattı. Şeyh Temim ile ikili ve heyetler arası olmak üzere son derece verimli görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, “Farklı alanlarda iş birliğimizi daha da güçlendirecek 15 anlaşmanın imza törenini yaptık” dedi. Anlaşmaların imzasının ardında Doha’da konuşlu Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaret ederek Mehmetçiğe hitap etme fırsatını bulduklarını belirten Erdoğan, ülkeyi ve milleti fedakarca temsil eden Mehmetçik ile bir araya gelerek hasret giderdiklerini dile getirdi.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti sonrasında gazetecilerle sohbet etti.

KABİL HAVALİMANI’NIN İŞLETİLMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin “Türkiye ve Katar arasında Kabil Havalimanı’nın işletilmesi konusunda bir görüşme gerçekleşti mi?” sorusuna, “Gerçekleşti. Bu konuyla ilgili olarak şu anda Katar tarafı özel sektörden bir isim belirledi. Aynı şekilde Türkiye tarafı bir isim belirledi. Bu firmalar birbirleriyle görüşmek suretiyle, aynı zamanda Taliban ile de görüşmeleri yaparak, ilgili arkadaşlarımızla bu işe müzaheret edecekler.” cevabını verdi.

YÜKSEK FAİZE MÜSAADE EDEMEYİZ

Erdoğan, yeni ekonomi politikasının etkilerinin ne zaman görülmeye başlanacağına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

“Biz bir defa yüksek faize kesinlikle inanmıyoruz. Düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz ve bunu düzenleyeceğiz. Kesinlikle yüksek faizin, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir anlayış olduğuna inanıyorum. Buna asla müsaade edemeyiz. Dolayısıyla da bu işi bir defa bu güzergahta, bu düzlemde devam ettireceğiz. Bizim derdimiz düşük faizle yatırımı teşvik etmek suretiyle istihdamı artırmak; istihdamı artırmak suretiyle üretimi ve ihracatı artırmak. Bunu sağladığımız zaman bu bize büyümeyi getirecek.”

STOKÇULUĞA FIRSAT VEREMEYİZ

Erdoğan, şu anda kimi ürünlerde görülen fiyat artışlarının bir sebebinin küresel emtia fiyatlarının yükselişi, bir sebebinin de piyasadaki açgözlü fırsatçılar olduğunu ifade etti.

REKLAM

Bu durumun özellikle de stokçuluktan kaynaklandığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Bundan sonraki süreçte cezai müeyyidelerin çok daha yüksek olacağının sinyalini şimdiden veriyorum. Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Bunun adı ihtikardır. Buna fırsat veremeyiz. Kimse yaptığı işle vatandaşımıza zulüm edemez. Vatandaşımıza yaptıkları bu zulümle, oradan kazandıklarıyla helal lokma yediklerini zannetmesinler. Fakir fukaranın hakkını gasp ediyorlar, bunu yiyorlar, buna fırsat vermeyeceğiz. Bunu da bilmelerini istiyorum. Yeni ekonomik düzenin en önemli adımlarından bir tanesi de bu olacak. Çalışsın, kazansın. Şu anda Türkiye, imkanlarıyla buna çok büyük fırsatlar veren bir ülke. Niye helalinden çalışmıyorsun arkadaş? Niye haram yollara başvuruyorsun? Stokçuluğu bırakacaksın bir defa. Kim olursa olsun, her alanda stokçuluk yapanın tepesindeyiz.”

SEÇİM YASASI’NDA ADIM ATACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçim Yasası’nda seçim barajı da dahil olmak üzere birçok konuda ittifak ortağınız MHP ile anlaştığınız söylenmişti. Ne zaman kamuoyuna açıklanacak noktaya gelir?” sorusuna ise “Bununla ilgili Cumhur İttifakı olarak yapılmış bir çalışma var. Bu çalışmaya bizim taraftan Hayati Bey riyasetinde bir ekip, MHP tarafından da Feti Bey riyasetinde bir ekip katıldı. Bu çalışmaların neticesini paylaşıp adımı atacağız. Mevcut durumu inşallah daha adil bir konuma getireceğiz” cevabını verdi.

BÖYLE BİR SÜREÇ İSRAİL’LE İLGİLİ DE NİYE OLMASIN

Erdoğan’a, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında Abu Dabi Veliaht Prensi’nin Türkiye’ye gelişiyle bir dizi önemli anlaşma imzalandığı hatırlatılarak “Buna benzer bir süreç İsrail ve Mısır’la da devam ettirebilir mi, başlatılabilir mi?” sorusu yöneltildi. Erdoğan, şunları kaydetti:

REKLAM

“Burada şimdi de yine Dışişleri Bakanı’mız, istihbarat, Abu Dabi ile ilgili ilişkilerde aktif rol oynayacaklar. Böyle bir süreç İsrail’le ilgili de niye olmasın? Çünkü biz bir barış dünyası içerisinde, barışın egemenliği için çalışıyoruz ve bölge barışı için de bunu isabetli buluruz, hayırlı buluruz. Geçmişte benim İsrail ile görüşmelerim oldu. Fakat İsrail’in bu noktada, bölgede Filistin politikası üzerinde daha hassas davranması gerekir. Kudüs üzerinde, Mescid-i Aksa üzerinde hassas davranması gerekir. Buradaki hassasiyetleri gördüğümüz anda biz de elimizden geleni yaparız, adımlarımızı da atarız.”

Erdoğan, karşılıklı olarak büyükelçilerin tekrar görevlendirilmesinin söz konusu olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, “Bunların hepsi olur. Bizim hassas olduklarımız nelerdir bunu zaten İsrail tarafı biliyor. Biz de İsrail’in hassasiyetlerini biliyoruz. Dolayısıyla bu hassasiyetlerden hareketle işi çözeriz.” dedi.

REKLAM

SAHİLLERDEKİ KAÇAK YAPIYA İZİN VERİLMEYECEK

Sahillerdeki kaçak yapı sahiplerinin Bölge İdare Mahkemelerine itiraz ettikleri ve bu davaların aylarca, yıllarca sürdüğü, yalnızca Antalya’da 15 bin dosya, Kaş’ta 2 bin küsur dosya bulunduğu belirtilerek buna ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, kıyılarda kaçak yapılaşmaya izin vermeyecekleri ve bunun üzerine gidecekleri yanıtını verdi.

Kavala ve Demirtaş kararını tanımıyoruz

Avrupa Birliği’nin icra komitesi olarak adlandırılan Bakanlar Komitesi’nin, Osman Kavala ile ilgili Türkiye’ye ihlal cezası verdiği, Selahattin Demirtaş ile ilgili de benzer karar alabileceğini belirttiği hatırlatılan Erdoğan, “Buna yorum yapmaya gerek yok ki. Biz, Avrupa Birliği’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar basit. ‘Yok’ farz ediyoruz. Bizim indimizde bunlar yok hükmündedir. Bunları kaç kez açıkladık. İster anlasınlar ister anlamasınlar. Bizim yargımızın vermiş olduğu kararın üzerinde biz, Avrupa Birliği kararı tanımıyoruz. Ne biliyorlarsa onu yapsınlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşa döviz çağrısı

Külliye’deki Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslenen Erdoğan, vatandaşlara dövizlerini üretime yönlendirmeleri çağrısında bulundu. Erdoğan, “Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle de dövizi bulunan bireylere ve kurumlara da bir çağrı yapmak istiyorum. Herkesi yatırım, istihdam, üretim, ihracat temelleri üzerine inşa ettiğimiz yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum” dedi.

Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.