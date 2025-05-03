Sutangazi'de kaybolan İshak Öztürk'ün cansız bedeni bulundu

Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınmasının ardından 28 Nisan gece saatlerinde başlatılan çalışmalar dün itibariyle genişletilmişti. AKUT, AFAD, UMKE, Jandarma, köpekli arama ekipleri ve dronların dahil olduğu arama timlerine bazı belediyelerin arama kurtarma ekipleri de dahil oldu.