Sutangazi'de kaybolan İshak Öztürk'ün cansız bedeni bulundu

İstanbul Bağcılar’da kaybolan, en son sinyal alındığı Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana aranan demans hastası İshak Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınmasının ardından 28 Nisan gece saatlerinde başlatılan çalışmalar dün itibariyle genişletilmişti. AKUT, AFAD, UMKE, Jandarma, köpekli arama ekipleri ve dronların dahil olduğu arama timlerine bazı belediyelerin arama kurtarma ekipleri de dahil oldu.
Kendisinden haber alınamayan kayıp Öztürk'ü jandarma ekipleri orman içerisinde ararken, balık adamlar gölde arama gerçekleştirmeye devam etti.
Bağcılar'dan yürüyerek Sultangazi'ye gelen ve en son Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda telefonundan sinyal alınan İshak Öztürk için başlatılan arama çalışmalarının 5'inc, gününde acı haber geldi. Demans hastası olan Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı.