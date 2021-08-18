Taksim'de kadına uçan tekme atan zabıta kendini savundu: Midye ayağımı kaydırdı

İstanbul Taksim Gezi Parkı’nda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, seyyar satıcıları kaldırmak isteyince satıcılarla zabıta arasında taş, sopa ve bıçaklı kavga çıkmıştı. Olaya ilişkin ortaya çıkan görüntülerle birlikte zabıtanın bir kadına uçan tekme attığı iddia edilirken, görüntülerin ardından İBB tarafından zabıtanın görevine son verildiği açıklanmıştı.

OYNAT 00:50 Gezi Parkı'nda İBB zabıtasından kadına uçan tekme Taksim Meydanı'nda İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Tekmeden sonra kadının yere düştüğü ve acılar içinde kıvrandığı görülüyor.



Sosyal medyada hızla yayılan İBB zabıtasının uçan tekme atma videosu binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü.



Taksim Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar ile zabıta arasında 17 gün önce sopalı bıçaklı kavga meydana gelmişti. Tezgahını kaldırmak istedikleri seyyar satıcılar ile zabıta arasındaki kavgada yeni görüntüleri ortaya çıktı.



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Olaya karışan 36 yaşındaki 7 yıllık zabıta görevlisi olduğu öğrenilen Gökhan Yıldırım, darp raporu aldığını belirterek o anları anlattı. Yıldırım, kendilerine taş, sopa ve bıçakla saldırıldığını ve olayda arkadaşlarının yaralandığını ifade etti. Yıldırım, olayın görüntülerin bir bölümü üzerinden değerlendirildiğini, işine geri dönmek istediğini söyledi. Yıldırım, yaşanan bu olay üzerinden İBB yönetimi ve Başkan Ekrem İmamoğlu’nun hedef alındığını belirtti.

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“Hastane raporum var, tamamen öldüresiye bir saldırıya uğradık”



Olay günü yaşananları anlatan 36 yaşındaki Gökhan Yıldırım, “Taksim’in her yerinde kameralar var bu şahıslar öncelikle seyyar değiller. Bizim kavga ettiğimiz grup Talimhane’de yatan Taksim’de yankesicilik yapan gruplardı. Oraya gittiğiniz zaman bunların hepsini tespit edebilirsiniz. Arkadaşlar turistleri ve insanları rahatsız ettikleri için bunları da oradan uyararak göndermek istedik. Bize önce hakaret küfür, daha sonra sopalı taşlı olarak saldırıda bulundular. Ekip sayımız da azdı kendileri de kalabalıktı.

"Ekranlarda da görülüyor midye dökülmüştü yerlere"

Kızların, çocukların ellerinde bıçaklar vardı, arkadaşımızın kolu kesildi. Attıkları taşlardan benim böreğimde kanama oldu. Hastane raporum var, tamamen öldüresiye bir saldırıya uğradık. Fakat olayın ortasında denk gelen veya olayı tamamen başından bilmeyen duyarsız kişiler tarafından bir yıpranma durumumuz oldu. Videonun sonu yok sadece belirli bir kısmı lanse ediliyor. Bu da ne hikmetse olaydan 17 gün sonra medyaya veriliyor. Ekranlarda da görülüyor midye dökülmüştü yerlere” dedi.

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"Dökülen midyelerin kayganlık sebebiyle bodoslama kıza çarptım"

Daha öncede bölgede birçok sorun yaşadıklarını anlatan Yıldırım, “Biz önceden çok çok sorunlar yaşadık kayıtlara baktığınız zaman böyle şahıslar geliyorlar arkadan bıçağı takıp kaçıyorlar. Kaybedecek şeyleri yok bunların orada da bir arkadaşımız bıçaklı bir şahsı tuttu kamerada görünüyor. Ben seri bir şekilde geldim ama o yerdeki dökülen midyelerin kayganlık sebebiyle bodoslama kıza çarptım. Orada kamerada çok dikkatli baktığınız zaman dizimin yan tarafta olduğu görülüyor vücudum benim kıza çarptı ki kız yerden kalktı, diğer şahsın yanına gitti. Hastaneye de geldi bunlar, herhangi bir darp yok, şikayet yok ama bunu tamamen mağdur bir seyyar kadına zabıta geldi ekmeğinde olan seyyar şahsa uçan tekme attı diye bir şekilde kirli bilgiler ortaya yaydılar" diye konuştu.

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"Haliç’ten çamurlu pisliklerin içerisinden midyeleri topluyorlar"

Olayın yaşandığı alanda birçok kamera olduğunu söyleyen Yıldırım, " Gerek kurumumuza da yönetime de söyledim oralar kamerayla dolu beni bir kareyle yargılamayın. Gerçekten mağdurum 3 tane çocuk bakıyorum, iş mahkemesinde hakkımı arayacağım tabi ki karşımda 13-14 yaşında kız çocuğu var. Ona bu şekilde karnına diz attığın zaman midesi patlar ya da bir şeyler olur. O şekil bir şiddet darbesinde yara alır burada öyle bir şey yok tamamen oradaki algı operasyonu. Çok acı bir şey, elimizde hepsinin görüntüleri kayıtları var. Haliç’ten çamurlu pisliklerin içerisinden midyeleri topluyorlar, bunları getiriyorlar insanlara yedirmeye çalışıyorlar. Halkın gözünde seyyar gariban, Taksim’e gittiğiniz zaman bakın oradaki seyyarlara sabit kişiler, bir çeteleşme var” şeklinde konuştu.

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