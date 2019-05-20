Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Tedavi için giderken feci kazada öldüler
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
KIRŞEHİR

Kırşehir haberleri: Otomobille yolcu otobüsü çarpıştı: 3 ölü

Tedavi için giderken feci kazada öldüler

Kırşehir'de hastaneye tedavi için gidenlerin içinde olduğu otomobil otobüsle çarpıştı. Otobüsün önünde 50 metre sürüklenen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü.
Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü.

Kırşehir'de, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, rahatsızlanan komşularını hastaneye götüren Emre Aydın'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazada sürücü Aydın ile otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

DHA
Kaza sonrası otomobil ile otobüs bu hale geldi.

OTOBÜSÜN ÖNÜNDE 50 METRE SÜRÜKLENDİLER

Kaza saat 00.30 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerinde meydana geldi. Gürkan İlağ idaresindeki 60 NR 06 plakalı Kiğı Karakoçan firmasına ait yolcu otobüsü, Kırşehir kent merkezindeki Türbe Kavşağı'nda yan yoldan çıkan Emre Aydın yönetimindeki 40 AN 089 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, otobüsün altında yaklaşık 50 metre sürüklendi.

DHA
Kırşehir'deki feci kazadan görüntü.

TEDAVİ İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Otomobil sürücüsü Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilden yaralı olarak çıkarılan Burcu (18) ve Yıldız (53) Gökoğuz da, kaldırıldıkları Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayda ölen Emre Aydın'ın komşuları olan Burcu ve Yıldız Gökoğuz'u tedavi için hastaneye götürürken, kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

DHA
Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü.
249 FETÖcüye gözaltı kararı

249 FETÖ'cüye gözaltı kararı

​Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ'nün sınav yolsuzluğuna soruşturma.
6 derece birden artacak

6 derece
birden artacak

​Meteoroloji'nin yeni tahmininde sıcaklık uyarısı.
Gördüklerim tüylerimi ürpetti

Gördüklerim
tüylerimi ürpetti

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimleri açıklaması.
Kabul edilemez<br>ülkeye geri dönün

Kabul edilemez
ülkeye geri dönün

​Çalışanlarını çeken ABD'li şirkete Bakan'dan tepki.
50 metre sürüklendiler

50 metre sürüklendiler

​Tedavi için giderken feci kazada öldüler.
En hızlı<br>büyüyen 100 şirket

En hızlı
büyüyen 100 şirket

Türkiye 100 Yarışması'nın birincisi Aydın'dan çıktı.
Hiç kimse kalkışmasın

Hiç kimse kalkışmasın

​Bahçeli'den çok sert İstanbul uyarısı.

Mekke'de<br> 'İran' zirvesi

Mekke'de
'İran' zirvesi

ABD'nin İran'ı kuşatma planına Suudiler de katıldı.

36 kişiyi hazırlayın

36 kişiyi hazırlayın

Yeni Şafak, DEAŞ'ın 'canlı bomba' talimatına ulaştı.
Biz binlerce<br>yıllık devletiz

Biz binlerce
yıllık devletiz

Erdoğan'dan 100. yıl töreninde önemli mesajlar.
Hepsi dönmek istiyor ama...

Hepsi dönmek istiyor ama...

Yeni Şafak, Suriyelilerin hikayelerine şahit oldu.
Kim güçlüyse onun bayrağını çekiyor

Kim güçlüyse onun bayrağını çekiyor

FETÖ, okulların devrini önlemeye çalışıyor.
İki yılda yüzde<br> 605 büyüme

İki yılda yüzde
605 büyüme

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıklandı.
Mimari eserler <br>ihya olacak

Mimari eserler
ihya olacak

Şimdi de mimari eserler için kollar sıvandı.
Toplu <br>sözleşme çıkmazı

Toplu
sözleşme çıkmazı

Tüpraş görüşmeleri 3 başlıkta düğümlendi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.