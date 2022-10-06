Gündem Teklifi partiden saklamış
POLİTİKA

Teklifi partiden saklamış

Kılıçdaroğlu, pazartesi akşamı videoyla sinyalini verdiği yasa teklifini CHP Genel Merkezi’nden de gizledi. CHP lideri, parti içinden itirazlar yükseleceğini düşünerek bu yolu tercih etti. Tekliften sadece birkaç kurmayının haberdar olduğu belirtiliyor.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Teklifi partiden saklamış
​Teklifi partiden saklamış.

Başörtüsüne yasal güvence hedefiyle mini teklif sunan CHP’nin, parti içinden yükselebilecek aykırı seslere karşı çalışmayı sır gibi sakladığı öğrenildi. CHP’nin önceki gün Meclis Başkanlığı’na sunduğu ‘başörtüsü yasa’ teklifinin Genel Merkez tarafından sır gibi saklandığı ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yakın kurmayları dışında partililere duyurulmadan hazırlandığı ortaya çıktı

HUZURSUZLUK ÇIKARABİLİR

CHP kulislerinde, parti içinde çatlak seslerinin çıkmaması için kanun teklifinin Parti Meclisi ve MYK’da tartışmaya açılmadığı iddia ediliyor.

Kaynaklar, “Yasa tasarısının CHP içinde huzursuzluk çıkartabilecek nitelikte olduğunu” ifade ederken, “tam bir sessizlik içinde sunulan kanun teklifinin handikaplar da barındırdığı” da düşünülüyor.

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