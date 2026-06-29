Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Terörle mücadelede dikkat çeken sonuç: 134 kişi ikna edilerek teslim oldu

Terörle mücadelede dikkat çeken sonuç: 134 kişi ikna edilerek teslim oldu

12:4529/06/2026, Pazartesi
G: 29/06/2026, Pazartesi
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
2026’da 134 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu
2026’da 134 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 2026 yılı başından bu yana yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 2’si gri, 1’i sarı kategoride yer alan toplam 134 PKK/KCK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmaları kapsamında 2’si gri, 1’i sarı kategoride bulunan toplam 134 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2026 yılı içinde biri sol terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 134 örgüt mensubunun ikna yoluyla teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, teslim olan terör örgütü mensuplarından 115’inin tutuklandığı, 14’ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, 5’inin ise adli işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terörle mücadelemizi, güvenlik operasyonlarımızın yanı sıra ikna çalışmaları ve etkin pişmanlık mekanizmasıyla çok yönlü şekilde sürdürüyoruz. Aziz milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini hedef alan terör örgütlerine karşı mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi..



#İçişleri Bakanlığı
#terörist
#ikna
#PKK
#KCK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünya Kupası son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? Son 32 turu maç programı