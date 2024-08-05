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İnlerine girilen hainlere darbe: PKK'lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen altı mağara ve tünelde, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

18:57 - 5/08/2024 Pazartesi
AA
Irak'ın kuzeyindeki altı mağarada PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.
Irak'ın kuzeyindeki altı mağarada PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 mağara ve tünelde, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam edildiği belirtilerek, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, operasyon bölgesinde tespit edilen 6 mağara ve tünelde, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmatın ele geçirildiği bildirilerek, ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

"2 RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 14 tane 12.7 milimetre keskin nişancı mühimmatı, 16 el yapımı patlayıcı (EYP), 1 el dürbünü, 1 keskin nişancı dürbünü, 3 el telsizi, 1 adet kırık telsiz gövdesi, 1 güneş paneli, 1 kamera, 1 drone gövdesi, 1 jeneratör, EYP yapımında kullanılan malzeme, inşaat malzemesi ile çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesi."




#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
#PENÇE-KİLİT Operasyonu
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