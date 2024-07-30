Örgütte çözülme hızlanıyor: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi daha düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi. operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MSB, "Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!"