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ANTALYA

Türkiye sularından ilk kez görüldü: Bilimsel bir makale ile dünyaya duyuracağız

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Lübnan'da bir bilim insanı tarafından balık tespit edilmişti. Bu balığın Türk sularındaki varlığını ilk kez bilimsel bir makale ile dünyaya duyuracağız" dedi.

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Haber Merkezi AA
Türkiye sularından ilk kez görüldü: Bilimsel bir makale ile dünyaya duyuracağız
Kırmızı lagos balığı Antalya'da görüldü

Tropik sularda yaşayan kırmızı lagos balığı Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Alanya'daki limanda dalış yapan Ümit Demirel'in daha önce görmediği bir balık türünü yakaladığını söyledi.

Balığın fotoğraflarını incelediklerinde, Akdeniz'de yaşayan herhangi bir türe benzetemediklerini belirten Gökoğlu, yaptıkları incelemenin ardından balığın tropik sularda yaşayan, Kızıldeniz'de de popülasyonu bulunan kırmızı lagos (red grouper) balığı olduğunu belirlediklerini anlattı.

Akdeniz'de bu türün görülmesinin kendilerini heyecanlandırdığını kaydeden Gökoğlu, "Lübnan'da bir bilim insanı tarafından balık tespit edilmişti. Bu balığın Türk sularındaki varlığını ilk kez bilimsel bir makale ile dünyaya duyuracağız" dedi.

Türkiye'de ilk defa görüldü
GÜNDEM
Türkiye'de ilk defa görüldü

"Korkmalarına gerek yok"

Gökoğlu, balığın 40 santimetreye kadar uzadığını ve 2 kilograma ulaşabildiğini dile getirerek, "Gül kırmızısı rengi olduğu için balıkçılar 'zehirli olabilir' diye korkmuşlar. Eti yenebilen, ekonomik değeri olan bir balık. Korkmalarına gerek yok" diye konuştu.

Türk sularında Kızıldeniz kökenli balık sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Gökoğlu, "Akdeniz gün geçtikçe tropikalleşiyor. Akdeniz ülkelerinden sürekli yeni tür balıklar bildiriliyor. Bu balık, Antalya Körfezi'nde tespit ettiğimiz 67'nci Kızıldeniz kökenli tür. Türkiye kıyılarında bu sayı çok daha fazla. Daha önce portakal benekli lagos tespit etmiştik. Bu lagos ile sularımızdaki lagos türü 9'a yükseldi." ifadelerini kullandı.

Kızıldeniz'den Akdeniz'e göçlerde küresel ısınmanın büyük etkisinin olduğunu vurgulayan Gökoğlu, Akdeniz ile Kızıldeniz arasındaki bazı farklılıkların ortadan kalkmaya başladığını ifade etti.

Türkiye'de ilk kez görüldü: Portekiz'de yakalanıp literatüre girmişti
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Güzelyalı köyünden istavrit avı için denize açılan balıkçıların ağına, yaklaşık 50 metre derinlikte ilginç bir balık türü takıldı.
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Balıkçıların çektiği görüntüleri inceleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer, Latince adı \"Ophichthus Rufus\" olan deniz canlısının \"yılan kurdu balığı\" olduğunu belirledi.
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Tunçer, Çanakkale Boğazı'nın biyolojik bir koridor olduğunu söyledi. <br> <br> Yılan kurdu balığının Türkiye'de ilk kez görüntülendiği bilgisini veren Tunçer, şöyle devam etti:
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\"Balığın Çanakkale Boğazı'nda görülmüş olması bizi çok sevindirdi. Çünkü Kızıldeniz göçmeni olan bu balığın daha önceki literatürlerde Ege ve Akdeniz'de görüldüğü rapor edilmektedir. Ancak bu balığa ait görüntülere ulaşamadık. Son görüntülerdeki bu balığın literatürlerde yılan kurdu balığı olarak geçtiği bilinmektedir. 2020'de Portekiz kıyılarında 3 adet yakalanmış. Literatürden elde ettiğimiz balık örneklerinin sonuçlarına göre bu balığın 595 milimetre boyunda olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Portekiz'den geçen yıl literatüre giren bu balık Türkiye'de ilk kez Çanakkale Boğazı'nda görüntülenmiştir. Bilimsel anlamda da çok önemli bir durumdur.\"
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Prof. Dr. Tunçer, bu tespitle, Çanakkale Boğazı'nın göçmen ve iklim değişikliğinden etkilenen bazı balıkların göç yolu üzerinde olduğunun bir kez daha kanıtlandığını vurguladı.
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İklim değişikliğinin sadece balık faunasında değil, denizlerde yaşayan canlılar üzerinde de etkili olduğunu dile getiren Tunçer, \"Kızıldeniz'den denizlerimize giren, Doğu Akdeniz'den, önce Akdeniz'e, oradan Ege'ye, oradan da Marmara'ya göç eden balıklardan biri olmuştur. Türkiye denizlerinde ilk defa bu kadar net görüntülerini alabildiğimiz balıklar arasındadır.\" dedi.
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Doğal yaşamına devam etmesi için denize bıraktılar<br> <br> Teknenin kaptanı Erhan Çifçi de Güzelyalı açıklarında yakaladıkları balığı görüntüledikten sonra doğal yaşamına devam etmesi için denize bıraktıkları anlattı.<br> <br> Çifçi, \"Marmara'da falan böyle bir şey gözükmedi daha. Herhalde denizlerde yeni bir çoğalma durumu var. Daha önce de dikenli yılan balığı yakalamıştık. O balık 2,5 metre boyundaydı. Böyle bir balığı biz de ilk kez gördük ve çok şaşırdık.\" diye konuştu.
Türkiye'de ilk kez görüldü: Portekiz'de yakalanıp literatüre girmişti
Çanakkale'de gırgır teknesiyle ava çıkan balıkçılar, literatüre geçen yıl Portekiz'den giren 'yılan kurdu balığı' yakaladı.


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