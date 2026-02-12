Yaşlı kadın fındık bahçesine yuvarlandı: Cenazeye giderken hayat kurtardılar

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde cenazeye katılmak üzere yola çıkan önceki dönem AK Parti İl Başkan Yardımcısı Uğur Aydın, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ve beraberindeki 3 kişi, fındık bahçesine bir kişinin yuvarlandığını fark ederek aracı durdurdu. Araçtan inerek olay yerine giden Aydın ve Uzun, yaklaşık 100-150 metre mesafeden 45-50 derece eğimli arazide yuvarlanarak bir fındık ocağına takılan Refika Yüksel’e ulaştı.