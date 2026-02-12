Yeni Şafak
Yaşlı kadın fındık bahçesine yuvarlandı: Cenazeye giderken hayat kurtardılar

18:2312/02/2026, Perşembe
IHA
Fındık bahçesine yuvarlanan kadının ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.
Trabzon'da cenazeye katılmak üzere yola çıkan önceki dönem AK Parti İl Başkan Yardımcısı Uğur Aydın, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ve beraberindeki 3 kişi, fındık bahçesine bir kişinin yuvarlandığını fark ederek aracı durdurdu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, zorlu şartlara rağmen ulaştıkları kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde cenazeye katılmak üzere yola çıkan vatandaşların dikkati, fındık bahçesine yuvarlanan yaşlı kadının hayatını kurtardı.

Yaşlı kadın fındık bahçesine yuvarlandı

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde cenazeye katılmak üzere yola çıkan önceki dönem AK Parti İl Başkan Yardımcısı Uğur Aydın, AK Parti Vakfıkebir İlçe Başkanı Ahmet Uzun ve beraberindeki 3 kişi, fındık bahçesine bir kişinin yuvarlandığını fark ederek aracı durdurdu. Araçtan inerek olay yerine giden Aydın ve Uzun, yaklaşık 100-150 metre mesafeden 45-50 derece eğimli arazide yuvarlanarak bir fındık ocağına takılan Refika Yüksel’e ulaştı.

Zorlu şartlara rağmen ambulansa taşıdılar

112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ve itfaiye ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen yaşlı kadını sedyeyle yola çıkararak ambulansa taşıdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Refika Yüksel, hastaneye kaldırıldı.


#Trabzon
#Fındık
#Bahçe
#AK Parti
#Milletvekili
