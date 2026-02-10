Doğu Karadeniz'de bir il haricindeki tüm illerin nüfusu azaldı

Trabzon nüfusu 2025 yılında bin 53 kişi arttı ve 823 bin 323’e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2026 yılı sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, nüfusu bin 53 kişi artan Trabzon ili haricindeki tüm Doğu Karadeniz illerinde düşüş görüldü.
Doğu Karadeniz illerinden Rize, Artvin, Giresun ve Gümüşhane’de düşüş olurken Trabzon’da ise nüfusta yükselme görüldü.
2024 yılında 346 bin 977 olan Rize’nin nüfusu 2025 yılında 30 kişi azalarak 246 bin 945’ye geriledi. Yine aynı verilere göre, bu nüfusun 173 bin 398’i kadınlardan oluşurken 173 bin 549’unu ise erkekler oluşturdu.
Artvin’in nüfusu 2024 yılında 169 bin 280 iken 2025 yılında 1749 kişi azalarak 167 bin 531’e geriledi.
Bu nüfusun 83 bin 625’sini kadınlar oluştururken 83 bin 906’sı ise erkeklerden oluştu.
Giresun için açıkladığı verilere göre ise, 2024 yılında 455 bin 922 olan il nüfusu 2025 yılında 541 kişi gerileyerek 455 bin 74 kişi oldu.
Bu nüfusun 227 bin 438’i erkeklerden, 227 bin 636’sı ise kadınlardan oluştu.
Doğu Karadeniz’in düşüşte olan bir diğer ili ise Gümüşhane oldu.
2024 yılında 142 bin 617 kişi olan Gümüşhane nüfusu 2025 yılında 3 bin 810 kişi gerileyerek 138 bin 807 kişi oldu.
Bu nüfusun ise 69 bin 208’ini kadınlar, 69 bin 599’unu ise erkekler oluşturdu.
Trabzon nüfusu 2025 yılında bin 53 kişi arttı ve 823 bin 323’e yükseldi.
Trabzon’da bu nüfusun 415 bin 81’i kadınlardan, 408 bin 242’si ise erkeklerden oluştu.
