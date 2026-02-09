Türkiye’nin en küçük illeri: Bakın ilk sırada hangisi var?

Bayburt’un nüfusu 82 bin 836’ya düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2026 yılı sonuçlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Bayburt’un nüfusu 82 bin 836’ya geriledi. Bayburt, 82 bin 836 kişi ile Türkiye’nin en az nüfusuna sahip ili oldu.
TÜİK verileri, Bayburt’ta nüfus kaybının son yıllarda sürdüğünü ortaya koydu. Kentin nüfusu 2024 yılında 86 bin 47 olarak kayıtlara geçerken, 2025 yılında nüfus 83 bin 676’ya, 2026 yılında ise 82 bin 836’ya düştü.
Türkiye’nin en küçük illeri
Bayburt
, 82 bin 836 kişilik nüfusuyla Türkiye genelinde son sırada yer alırken, Bayburt’u 85 bin 83 kişi ile
Tunceli
, 90 bin 392 kişi ile
Ardahan
, 138 bin 807 kişi ile
Gümüşhane
ve 157 bin 363 kişi ile
Kilis
takip etti.
