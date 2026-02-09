Türkiye’nin en küçük illeri: Bakın ilk sırada hangisi var?

Bayburt

, 82 bin 836 kişilik nüfusuyla Türkiye genelinde son sırada yer alırken, Bayburt’u 85 bin 83 kişi ile

Tunceli

, 90 bin 392 kişi ile

Ardahan

, 138 bin 807 kişi ile

Gümüşhane

ve 157 bin 363 kişi ile

Kilis