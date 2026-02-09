Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri: İlk defa bir ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye'nin nüfusu, 2025'te bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. İlçelere göre nüfus dağılımı incelendiğinde, İstanbul ili Esenyurt ilçesinin 1 milyon 3 bin 905 kişi ile ilk sırada yer aldığı görüldü. İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri...

1 /5 İlçelere göre nüfus dağılımı incelendiğinde, İstanbul ili Esenyurt ilçesinin 1 milyon 3 bin 905 kişi ile ilk sırada yer aldığı görüldü.

﻿Buna göre Türkiye'de ilk defa bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçmiş oldu.

2 /5 Esenyurt ilçesini sırasıyla 957 bin 792 kişi ile Gaziantep ili Şahinbey ilçesi,

3 /5 952 bin 198 kişi ile Ankara ili Çankaya ilçesi,

4 /5 931 bin 722 kişi ile Ankara ili Keçiören ilçesi