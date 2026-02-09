Yeni Şafak
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri: İlk defa bir ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı

Halil Akkoç
10:309/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
Türkiye'nin nüfusu, 2025'te bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. İlçelere göre nüfus dağılımı incelendiğinde, İstanbul ili Esenyurt ilçesinin 1 milyon 3 bin 905 kişi ile ilk sırada yer aldığı görüldü. İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri...

İlçelere göre nüfus dağılımı incelendiğinde, İstanbul ili Esenyurt ilçesinin 1 milyon 3 bin 905 kişi ile ilk sırada yer aldığı görüldü.


﻿Buna göre Türkiye'de ilk defa bir ilçenin nüfusu 1 milyonu geçmiş oldu. 

Esenyurt ilçesini sırasıyla 957 bin 792 kişi ile Gaziantep ili Şahinbey ilçesi, 

952 bin 198 kişi ile Ankara ili Çankaya ilçesi,

931 bin 722 kişi ile Ankara ili Keçiören ilçesi

 ve 905 bin 880 kişi ile Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi takip etti.

