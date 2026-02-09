Bu ilçenin nüfusu 50 ili geride bıraktı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2025 yılında 703 bin 449 nüfusuyla 50 ili geride bırakan Selçuklu, Türkiye’nin en büyük ilçeleri arasındaki yerini korudu. Selçuklu’nun nüfusu bir önceki yıla göre 3 bin 91 kişi arttı.