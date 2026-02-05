Heyelanın vurduğu ‘korku apartmanında’ mühür kalktı gözler riskli yamaçta: Bazı apartman sakinleri geri döndü

‘YAMAÇ ÖNÜNE DUVAR YAPILMALI’





Binanın 3’üncü katındaki evine giriş yapamayan Ali Aktaş, tedirgin olduklarını belirterek, “Heyelan olduktan sonra binamız tahliye edildi ve dün giriş izni verildi. Binanın güçlendirilmesi yarından itibaren başlayacakmış. Arka tarafla ilgili bir çalışma yapılmayacakmış. Biz oraya bir duvar yapılmasını istiyoruz çünkü tedirgin oluyoruz. Yetkililer yardımcı oldular geldiler ama arka taraftaki heyelanlı alanın açılmasını, temizlemesini istiyoruz. Yamaç evlerimize çok yakın bir daha aynı şeyleri yaşamak istemiyoruz. Küçük bir kaya parçası düşse bile binanın içerisinde geliyor. 1,2 ve 3’üncü katlara girişler şu an yasak. Yarından itibaren kolon güçlendirilmesi yapılacak ve bize de giriş izni verilecek ama biz yapıldıktan sonra arkadaki yamacın da güçlendirilip duvar yapılmasını istiyoruz. Aynı şeyleri yaşamayacağımız ne malum. Herkes tedirgin. Eşim ve çocuklarım gelmek istemiyorlar” ifadelerini kullandı.





‘EVİMİZE GİRDİK AMA RAHAT DEĞİLİZ’





Apartmanda yaşayan Şenay Gül de “Evimize girebildik ama tedirginiz. Arka taraf hala tehlikeli ve askıda duruyor. Oranın yapılmasını istiyoruz. İlk 3 kattaki komşularımız eve giremediler. Biz üst kattayız o yüzden eve girebildik ama yine da rahat değiliz. Tehlikeli olmayacağını söylediler ama bence tehlikeli” diye konuştu.







