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KIRŞEHİR

Yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı korkunç kazada bir aile yok oldu: Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Akçakent Belediye Başkanı'nın sekreteri Hacı Salih Çiçek ile 2 çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralı olarak çıkartılan Çiçek'in diğer kızı Merve Nur ise hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çiçek ailesinin bir yakınlarına taziyeye giderken kaza geçirdiği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA AA
Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı
Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı

Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu baba ile 3 çocuğu öldü.

Kayseri'den Ankara istikametine giden Mustafa Köseoğlu (39) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 38 H 2600 plakalı yolcu otobüsü, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Özbağ beldesi kavşağında, Hacı Salih Çiçek'in (51) kullandığı 40 AK 547 plakalı otomobille çarpıştı.

DHA
Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı

BABA VE 2 ÇOCUĞU OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil sürücüsü Çiçek ile oğlu Yasin (20) ve kızı Sedanur (18) Çiçek olay yerinde hayatını kaybetti. Çiçek'in yaralanan diğer kızı Merve Nur Çiçek (15) Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA
Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

  • Kazada ağır yaralanan Merve Nur Çiçek, kaldırıldığı Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Baba Hacı Salih ile çocukları Yasin ve Seda'nın ardından Merve Nur Çiçek'in de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, olay yerine gelerek bilgi aldı.

AA
Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı

AA
Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı

ÇOCUKLARIYLA TAZİYE ZİYARETİNE GİDİYORDU

  • Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç'ın sekreteri olduğu öğrenilen Hacı Salih Çiçek'in, çocuklarıyla Akçakent ilçesine taziyeye giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

DHA
Kırşehir'deki kazada hayatını kaybedenler

DHA
Kırşehir'deki kazada hayatını kaybedenler

DHA
Kırşehir'deki kazada hayatını kaybedenler

DHA
Kırşehir'deki kazada hayatını kaybedenler

DHA
Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı

DHA
Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı

DHA
Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı

DHA
Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı
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