Yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı korkunç kazada bir aile yok oldu: Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti Akçakent Belediye Başkanı'nın sekreteri Hacı Salih Çiçek ile 2 çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralı olarak çıkartılan Çiçek'in diğer kızı Merve Nur ise hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çiçek ailesinin bir yakınlarına taziyeye giderken kaza geçirdiği öğrenildi.

Haber Merkezi 14 Aralık 2019, 16:05 Son Güncelleme: 14 Aralık 2019, 16:16 DHA AA