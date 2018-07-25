Gündem Yolda bulduğu 5 bin Euroyu sahibine teslim etti
KIRŞEHİR

Ayakkabı boyacısı bulduğu 5 bin Euro'yu sahibine ulaştırdı

Yolda bulduğu 5 bin Euro'yu sahibine teslim etti

Kırşehir'de tezgahını kurduğu kaldırımda 5 bin avro bulan ayakkabı boyacısı, polis merkezine giderek parayı sahibine teslim etti. Ayakkabı boyacısı Yalçınkaya, "İnsanlık görevimi yaptım. Paraya hiç dokunmadan sahibine ulaştırdım" dedi.

Haber Merkezi AA
Ayakkabı boyacısı, kaldırımda bulduğu 5 bin Euro'yu sahibine ulaştırdı.
Ayakkabı boyacısı, kaldırımda bulduğu 5 bin Euro'yu sahibine ulaştırdı.

Kırşehir'de ayakkabı boyacısı, yol kenarında bulduğu 5 bin avroyu sahibine ulaştırdı.

Kent merkezinde ayakkabı boyacılığı yapan Bilal Yalçınkaya (64), tezgahını kurduğu kaldırım kenarında bir poşetin içinde deste halinde para buldu.

Yalçınkaya, parayı teslim etmek üzere Ahi Polis Merkezine götürdü. Polis merkezinde tutanak tutulduğu sırada, parasının kaybolduğu bilgisini vermek üzere Almanya'dan emekli Cemal Yurdakul (53) da polis merkezine geldi.

Yurdakul, bankadan 5 bin avro çektiğini, Lise Caddesi'ndeki otomobiline gittiğinde parayı düşürdüğünü fark ettiğini anlattı.

"İnsanlık görevimi yaptım"

  • Polis Merkezi Amiri Fatih Şen, iyi niyet göstererek parayı getiren Yalçınkaya'ya teşekkür etti ve davranışının herkese örnek olması gerektiğini söyledi.
  • Parasını teslim alana Yurdakul da Yalçınkaya ve polis merkezi görevlilerine teşekkür etti.
  • Ayakkabı boyacısı Bilal Yalçınkaya ise bulduğu parayı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu aktararak "Parayı bulunca polis merkezine gittim, teslim ettim. İnsanlık görevimi yaptım. Paraya hiç dokunmadan sahibine ulaştırdım" ifadesini kullandı.
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