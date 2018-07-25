Ayakkabı boyacısı bulduğu 5 bin Euro'yu sahibine ulaştırdı Yolda bulduğu 5 bin Euro'yu sahibine teslim etti Kırşehir'de tezgahını kurduğu kaldırımda 5 bin avro bulan ayakkabı boyacısı, polis merkezine giderek parayı sahibine teslim etti. Ayakkabı boyacısı Yalçınkaya, "İnsanlık görevimi yaptım. Paraya hiç dokunmadan sahibine ulaştırdım" dedi.

Haber Merkezi 25 Temmuz 2018, 15:58 Son Güncelleme: 25 Temmuz 2018, 16:02 AA