Hangi hastalık için hangi doktordan randevu alınır?

Hastalıklar insanoğlu içindir. Dünya var olduğu sürece, hem hastalıklar, hastalanmalar devam edecek hem de bu hastalıkların iyileştirilmesi konusunda yeni teknolojiler bulunacak, geliştirilecek. Türkiye sağlık alanında dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Zira koronavirüs salgını sürecinde Türkiye’nin sağlık sistemindeki üstün başarıları bir kez daha tescillendi. Türkiye sağlık altyapısını gelişen teknoloji ile entegre ederek yeni başarıları da beraberinde getirdi. MHRS sayesinde vatandaşlar istedikleri yerde istedikleri zaman, istedikleri il, hastaneden randevu alabilmek. Bir hastalık şikayeti olanlar, hastalığı ya da ağrıyan yeri için hangi bölüm, hangi doktora gideceğini iyi bilmesi gerekiyor.

Hangi hastalığa hangi doktor bakar?

Hangi hastalığın hangi bölümde tedavi edileceğini bilmemek yanlış randevu almaya sebep olabilir. Bu da tedavinin gecikmesine ya da erken tanının tespitinde sıkıntı oluşturmakta. Hangi hastalıklara hangi bölüm bakar? Hangi doktora gitmeliyim, Dahiliye hangi bölüme bakar, memeye hangi bölüm bakar, gögüs ultrasonu için hangi doktora gidilir, ele hangi bölüm bakar, nöroloji hangi bölüme bakar, yorgunluk ve halsizlik için hangi doktora gitmeli soruları hastane randevusu alacaklar tarafından en sık araştırılan konular arasında yer almakta. Hangi hastalığın hangi bölümde bakıldığını bu haberimizde sizler için araştırdık.

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Hangi hastalığa hangi bölüm bakar?

Dahiliye (İç Hastalıkları) hangi hastalıklara bakar?

Ağız kuruluğu

Göğüs ağrısı (buna bağlı sol kol ağrısı)

Sık idarara çıkma

Karın ağrısı

Mide ağrısı

Mide eksimesi

Gastrit,

İshal, Kabızlık,

Terleme,

Tansiyon

Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümü hangi hastalara bakar?

Boğaz ağrısı, Burun akıntısı Nezle İşitme kaybı Kulaktan kan gelmesi Burun eğriliği Burunda şekil bozukluğu Burundan kan gelmesi Horlama, Kulak iltihabı, Saman nezlesi, (Yaz aylarında en çok artan hastalık) Sinüzit, Tükürük Bezi Hastalıkları Uçuk, kulak ağrısına eşlik eden baş dönmesi Uzun süreli kulak akıntısı Baş dönmesi Çene eklem hastalıkları Kulak çınlaması Aft

Kalp Damar Cerrahi hangi hastalıklara bakar?

Göğüs ağrısı ( buna bağlı sol kolda ağrı)

Kalp,

Damar,

Damar sertliği,

Çarpıntı

Bacak damarlarında siyahlaşma

Ayaklarda morarma

Bacaklarda ağrı

Enfeksiyon Hastalıkları hangi doktor bakar?

Grip,

Sarılık,

Göz beyazlarında sararma, idrar renginde koyulaşma, iştahsızlık, bulantı.

Halsizlik,

Yorgunluk

Karın ağrısı ve buna bağlı İshal,

Kabakulak,

Köpek, kedi, vb. hayvanlar tarafından ışırık yada tırmalanma halleri

Büyük dışkıda,Tenya,parazit.

Ayağa yada vucudun herhangi bir yerine paslı metal batması

Öksürük,balgam

Taşıyıcı sarılık

Ateş,terleme (Brucella)

Kene sokması

Ayaklarda / bacaklarda kızarıklık, şişlik, ağrı.

Genel Cerrahi (Hariciye) hangi hastalıklara bakar?

Apandisit : ( Karın üst kısmında şiddetli ağrı, Ateş,Kap atışlarının hızlanması) Memede ağrı Memede kollara doğru yayılan ağrı Memede sertlik hissi Memede ele gelen sertlik Karın bölgesinde şişlik buna bağlı ağrı Gangren, Basur, Hemoroid, İnce bağırsak, Kalın bağırsak, Karaciğer, Mide, Tiroid bezinin az çalışması Hipertiroidi Vucudda et beni veya yağ bezesi Siddetli karın ağrısı Büyük dışkı ile gelen kan Dönüşümlü olarak ishal ve kabızlık. Yağakarşı duyarlılık, bağırsak gazları ve karında doygunluk duygusu Sağkaburga altında baskı, sağ kürekkemiğine kadaryansıyan sırt ağrıları, sağ omuz bölgesindegerginlikler. Göbek bölgesinde ağrı ve şişlik Kasıkta ağrı ve şişlik

Nöroloji hangi bölüme bakar?

Nöroloji hangi hastalıklara bakar?

Hafıza kaybı

Unutkanlık

Kol ve bacaklarda uyuşma hissi

Ellerde titreme

Parmak uçlarında uyuşukluk

Vucudun sağ veya sol tarafında uyuşukluk hissi

Baş ağrısı,

Felç,

Baş dönmesi

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Kasılma

Bunama

Çift görme

Yüz ağrısı

Dengesizlik

İstemsiz hareketler

Vücutta seyrime

Dermatoloji neye bakar?

Dermatoloji (Deri Hastalıkları) hangi hastalara bakar?

Sıksık tekrar eden ağız içi yaraları

Akne,

Bel soğukluğu,

Deri kanseri,

Egzama,

Allerjik deri hastalıkları,

Mantar,

Nasır,

Saç dökülmesi,

Vücudun herhangi bir yerinde renk değişikliği (ala)

Siğil,

Sivilce,

Uçuk,

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Kaşıntı

İyileşmeyen yada geç iyileşen deri yaraları

Cilt lekesi

Benler,çiller,doğum lekeleri,

Tırnak bozuklukları,

Ayak,koltuk altı terlemeleri,

Kıl dönmesi,aşırı kıllanma,

Sedef hastalığı,

Zona.

Ortopedi hangi hastalıklara bakar, ilgilenir?

Vucudun eklem yerlerindeki ağrılar Nemli havalarda hissedilen eklem ağrıları Ayak bileği burkulmaları Bacak Bel Boyun Fıtık Kalça ağrıları Kas Kemik Kırıklar Omurga Omuz Romatizma Siyatik Topuk dikeni Bütün eklem ağrıları Bağ kopmaları Lif kopmaları Kas ağrıları Düşmelere bağlı kol ve bacak ağrıları

Üroloji hangi bölüme bakar?

İdrar yaparken yanma hissi

İdrar yolunda akıntı.

Sık idrara çıkma

İdrar yapamama tıkanma

Böbrek taşı,Bel ağrısıyla beraber bulantı olması,

Erken boşalma,

Frengi,

İktidarsızlık,

Kısırlık,

Mesane,

Penis Hastalıkları,

Prostat

Testislerde ağrı

Gece sık sık idrara kalkma

Kanlı idrar yapma (Kanlı işeme)

Torbalarda şişme

Testislerde sertlik, şişme

Sünnet derisinde şişlik, kızarıklık.

Göğüs Cerrahi Hastalıkları neler?

Kaburga kırıkları, Göğüs ağrısı Nefes almada güçlük ve nefes alırken hırıltılı ses Nefes darlığı, Zatürre, Pnömoni, Tüberküloz, Öksürüğe bağlı ağızdan kan gelmesi Yoğun kıvamlı bağlam çıkarma Düşme yada göğse alınan darbe sonucu göğüs ağrısı Göğüs içerisinde sıvı toplanması Akciğer Kanseri Göğüs duvarı şekil bozuklukları Göğüs içi maligniteler Akciğer apsesi Diafragma rahatsızlıkları Göğüs duvarı tümörleri Soluk borusu rahatsızlıkları

Psikiyatri hangi hastalıklara bakar?

Depresyon,

Gereksiz korkular

Sosyalleşme bozukluğu

Kekemelik

Davranış bozukluğu

Uyku bozukluğu,

Uykusuzluk

Huzursuzluk

Tedirginlik

Anksiyete Bozukluğu,(Kaygı bozukluğu.)

Sosyal fobi,özgül fobi,

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Kişilik bozuklukları,

Alkol,madde kullanımı,bağımlılığı,

Öğrenme güçlüğü,

Dikkat eksikliği,Hiperaktivite,

Panik atak,

Şizofreni,

İnsominio (Uyku bozukluğu,)

Davranış bozukluğuna karşı gelen bozukluklar,

Bipolar bozukluk (İki uçlu duygu durum bozukluğu )(Mani depresyon)

Şizoeffektif bozukluk,

Psikiyatrik hastalıklarda tedaviler

Davranış bozukluğu,Karşı gelme bozukluğu,

Mental Retardasyon (Zeka geriliği)

Göz bölümü hangi hastalıklara bakar?

Göz Hastalıkları neler? Hangi hastalıklara göz bölümü bakar?

Uzağı görme güçlüğü

Yakını görme güçlüğü

Görme netliği bozukluğu

Arpacık, göz rahatsızlığına başlı baş dönmesi

Gözde kızarıklık yanma hissi

Göz kuruluğu

Baş ağrısı ( görme bozukluğuna bağlı)

Ani görme kaybı

Gözde ani ortaya çıkan sinek uçuşmaları

ışık çakmaları,

Gözde çapaklanma,

Göz ağrısı,batma.

Kardiyoloji hastalıkları neler?

Göğüste tam yeri belli olmayan sıkışma hissi

Bu ağrı sol kola ve çeneye doğru yayılır

Ağrı hareket etmekle artar, dinlenirken azalır, fakat geçmez. Ağrı yarım saatten uzun sürer.

Ağrıyla birlikte soğuk soğuk terleme ve mide bulantısı

Nefes darlığı

Endokrinoloji neye bakar, hangi hastalara bakar?

Tiroid bezinin az çalışması

Hipertiroidi

Gastroenteroloji hangi hastalarla ilgilenir, neye bakar?

Kabızlık

İshal

Kusma

Bulantı

Karın ağrısı

İrritabıl barsak sendromu

Retrosternal yanma hissi (Göğüs ortasında yanma hissi)

Asit reflüsü (Ağza acı su gelmesi)

Safra kesesi ağrısı.

Midede yanma hissi

Midede ekşime hissi

Aşırı geyirme

Aşırı gaz çıkarma

Mide hastalıkları,

Bağırsak hastalıkları,

Karaciğer hastalıkları,

Safra kesesi ve yolları hastalıkları,

Pankreas hastalıkları,

Sarılıklar,

Hepatitler

Fizik Tedavi hangi hastalıklara bakar? Fizik tedavinin alanı neler?

Ağrılı eklem sorunları

Bel ve boyun ağrıları

Kol, dirsek, el ve bilek ağrıları (sinir sıkışmaları, tenisçi dirseği, karpal tünel sendromu…)

Elde-ayakta uyuşma.Ayak, ayak bileği ağrıları (hallux valgus, düz tabanlık…)

Eklemlerde kireçlenme,

Dizde kireçlenme.

Disk hernileri (bel-boyun fıtıkları)

Osteoporoz (kemik erimesi/zayıflığı)

Fibromiyalji,

Çeşitli kas hastalıkları,

Kas ağrıları.

Romatoid artrit,

Ankilozan spondilit ,

Romatizmal hastalıklar

Diğer romatizmal hastalıklar (yumuşak doku romatizması; tendinit, eklem ve kas zorlanmaları…)

Felçli hastalar

Nefroloji neye bakar, hangi hastalıklarla ilgilenir?

Gece sık sık idrara kalkma El, ayaklarda ve gözlerde şişme İdrar yapmada bozukluklar Ağrılı idrar Uykuda idrarı tutamama Böbrek iltihapları(Nefrit,Pyelonefrit gibi) Böbrek yetmezliği(Akut veya kronik) İdrar yolu enfeksiyonları Hipertansiyon (Böbrek kaynaklı)

Plastik Cerrahi Bölümü’nün İlgilendiği hastalıklar

Deri kanserleri

İyileşmeyen yaralar

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Deri yanıkları

Doğumsal hasarlar

Yanık izleri

Yarık dudak

Yarık damak

Meme büyütme

Meme küçültme

Göz kapağı düşüklüğü

Göz kapağı hasarları

Et benleri;renkli benler

Kulak şekil / bozuklukları

Deri aşıları

Yağ alma

Yağ verme

Burun şekil bozuklukları

Deri gençleştirme (Kimyasal yöntem)

Deri kırışıklıkları için Botoks uygulamaları

MHRS randevu al

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) e-Devlet

T.C. Sağlık Bakanlığı MHRS Sık Sorulan Sorular

ÖZGÜN Devlet hastanelerine dönmek isteyen doktorlar başvurularını ne zamana kadar yapacak?