Hangi hastalık için hangi doktordan randevu alınır?

Hastalıklar insanoğlu içindir. Dünya var olduğu sürece, hem hastalıklar, hastalanmalar devam edecek hem de bu hastalıkların iyileştirilmesi konusunda yeni teknolojiler bulunacak, geliştirilecek. Türkiye sağlık alanında dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Zira koronavirüs salgını sürecinde Türkiye’nin sağlık sistemindeki üstün başarıları bir kez daha tescillendi. Türkiye sağlık altyapısını gelişen teknoloji ile entegre ederek yeni başarıları da beraberinde getirdi. MHRS sayesinde vatandaşlar istedikleri yerde istedikleri zaman, istedikleri il, hastaneden randevu alabilmek. Bir hastalık şikayeti olanlar, hastalığı ya da ağrıyan yeri için hangi bölüm, hangi doktora gideceğini iyi bilmesi gerekiyor.
Hangi hastalığın hangi bölümde tedavi edileceğini bilmemek yanlış randevu almaya sebep olabilir. Bu da tedavinin gecikmesine ya da erken tanının tespitinde sıkıntı oluşturmakta. Hangi hastalıklara hangi bölüm bakar? Hangi doktora gitmeliyim, Dahiliye hangi bölüme bakar, memeye hangi bölüm bakar, gögüs ultrasonu için hangi doktora gidilir, ele hangi bölüm bakar, nöroloji hangi bölüme bakar, yorgunluk ve halsizlik için hangi doktora gitmeli soruları hastane randevusu alacaklar tarafından en sık araştırılan konular arasında yer almakta. Hangi hastalığın hangi bölümde bakıldığını bu haberimizde sizler için araştırdık.
Dahiliye (İç Hastalıkları) hangi hastalıklara bakar?
- Ağız kuruluğu
- Göğüs ağrısı (buna bağlı sol kol ağrısı)
- Sık idarara çıkma
- Karın ağrısı
- Mide ağrısı
- Mide eksimesi
- Gastrit,
- İshal, Kabızlık,
- Terleme,
- Tansiyon
Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümü hangi hastalara bakar?
- Boğaz ağrısı,
- Burun akıntısı
- Nezle
- İşitme kaybı
- Kulaktan kan gelmesi
- Burun eğriliği
- Burunda şekil bozukluğu
- Burundan kan gelmesi
- Horlama,
- Kulak iltihabı,
- Saman nezlesi, (Yaz aylarında en çok artan hastalık)
- Sinüzit,
- Tükürük Bezi Hastalıkları
- Uçuk,
- kulak ağrısına eşlik eden baş dönmesi
- Uzun süreli kulak akıntısı
- Baş dönmesi
- Çene eklem hastalıkları
- Kulak çınlaması
- Aft
Kalp Damar Cerrahi hangi hastalıklara bakar?
Göğüs ağrısı ( buna bağlı sol kolda ağrı)
Kalp,
Damar,
Damar sertliği,
Çarpıntı
Bacak damarlarında siyahlaşma
Ayaklarda morarma
Bacaklarda ağrı
Enfeksiyon Hastalıkları hangi doktor bakar?
- Grip,
- Sarılık,
- Göz beyazlarında sararma, idrar renginde koyulaşma, iştahsızlık, bulantı.
- Halsizlik,
- Yorgunluk
- Karın ağrısı ve buna bağlı İshal,
- Kabakulak,
- Köpek, kedi, vb. hayvanlar tarafından ışırık yada tırmalanma halleri
- Büyük dışkıda,Tenya,parazit.
- Ayağa yada vucudun herhangi bir yerine paslı metal batması
- Öksürük,balgam
- Taşıyıcı sarılık
- Ateş,terleme (Brucella)
- Kene sokması
- Ayaklarda / bacaklarda kızarıklık, şişlik, ağrı.
Genel Cerrahi (Hariciye) hangi hastalıklara bakar?
- Apandisit : ( Karın üst kısmında şiddetli ağrı, Ateş,Kap atışlarının hızlanması)
- Memede ağrı
- Memede kollara doğru yayılan ağrı
- Memede sertlik hissi
- Memede ele gelen sertlik
- Karın bölgesinde şişlik buna bağlı ağrı
- Gangren,
- Basur,
- Hemoroid,
- İnce bağırsak,
- Kalın bağırsak,
- Karaciğer,
- Mide,
- Tiroid bezinin az çalışması
- Hipertiroidi
- Vucudda et beni veya yağ bezesi
- Siddetli karın ağrısı
- Büyük dışkı ile gelen kan
- Dönüşümlü olarak ishal ve kabızlık.
- Yağakarşı duyarlılık, bağırsak gazları ve karında doygunluk duygusu
- Sağkaburga altında baskı, sağ kürekkemiğine kadaryansıyan sırt ağrıları, sağ omuz bölgesindegerginlikler.
- Göbek bölgesinde ağrı ve şişlik
- Kasıkta ağrı ve şişlik
Nöroloji hangi hastalıklara bakar?
Hafıza kaybı
Unutkanlık
Kol ve bacaklarda uyuşma hissi
Ellerde titreme
Parmak uçlarında uyuşukluk
Vucudun sağ veya sol tarafında uyuşukluk hissi
Baş ağrısı,
Felç,
Baş dönmesi
Kasılma
Bunama
Çift görme
Yüz ağrısı
Dengesizlik
İstemsiz hareketler
Vücutta seyrime
Dermatoloji (Deri Hastalıkları) hangi hastalara bakar?
Sıksık tekrar eden ağız içi yaraları
Akne,
Bel soğukluğu,
Deri kanseri,
Egzama,
Allerjik deri hastalıkları,
Mantar,
Nasır,
Saç dökülmesi,
Vücudun herhangi bir yerinde renk değişikliği (ala)
Siğil,
Sivilce,
Uçuk,
Kaşıntı
İyileşmeyen yada geç iyileşen deri yaraları
Cilt lekesi
Benler,çiller,doğum lekeleri,
Tırnak bozuklukları,
Ayak,koltuk altı terlemeleri,
Kıl dönmesi,aşırı kıllanma,
Sedef hastalığı,
Zona.
Ortopedi hangi hastalıklara bakar, ilgilenir?
- Vucudun eklem yerlerindeki ağrılar
- Nemli havalarda hissedilen eklem ağrıları
- Ayak bileği burkulmaları
- Bacak Bel Boyun Fıtık Kalça ağrıları
- Kas Kemik Kırıklar
- Omurga Omuz Romatizma
- Siyatik
- Topuk dikeni
- Bütün eklem ağrıları
- Bağ kopmaları
- Lif kopmaları
- Kas ağrıları
- Düşmelere bağlı kol ve bacak ağrıları
Üroloji hangi bölüme bakar?
- İdrar yaparken yanma hissi
- İdrar yolunda akıntı.
- Sık idrara çıkma
- İdrar yapamama tıkanma
- Böbrek taşı,Bel ağrısıyla beraber bulantı olması,
- Erken boşalma,
- Frengi,
- İktidarsızlık,
- Kısırlık,
- Mesane,
- Penis Hastalıkları,
- Prostat
- Testislerde ağrı
- Gece sık sık idrara kalkma
- Kanlı idrar yapma (Kanlı işeme)
- Torbalarda şişme
- Testislerde sertlik, şişme
- Sünnet derisinde şişlik, kızarıklık.
Göğüs Cerrahi Hastalıkları neler?
- Kaburga kırıkları,
- Göğüs ağrısı
- Nefes almada güçlük ve nefes alırken hırıltılı ses
- Nefes darlığı,
- Zatürre,
- Pnömoni,
- Tüberküloz,
- Öksürüğe bağlı ağızdan kan gelmesi
- Yoğun kıvamlı bağlam çıkarma
- Düşme yada göğse alınan darbe sonucu göğüs ağrısı
- Göğüs içerisinde sıvı toplanması
- Akciğer Kanseri
- Göğüs duvarı şekil bozuklukları
- Göğüs içi maligniteler
- Akciğer apsesi
- Diafragma rahatsızlıkları
- Göğüs duvarı tümörleri
- Soluk borusu rahatsızlıkları
Psikiyatri hangi hastalıklara bakar?
Depresyon,
Gereksiz korkular
Sosyalleşme bozukluğu
Kekemelik
Davranış bozukluğu
Uyku bozukluğu,
Uykusuzluk
Huzursuzluk
Tedirginlik
Anksiyete Bozukluğu,(Kaygı bozukluğu.)
Sosyal fobi,özgül fobi,
Kişilik bozuklukları,
Alkol,madde kullanımı,bağımlılığı,
Öğrenme güçlüğü,
Dikkat eksikliği,Hiperaktivite,
Panik atak,
Şizofreni,
İnsominio (Uyku bozukluğu,)
Davranış bozukluğuna karşı gelen bozukluklar,
Bipolar bozukluk (İki uçlu duygu durum bozukluğu )(Mani depresyon)
Şizoeffektif bozukluk,
Psikiyatrik hastalıklarda tedaviler
Davranış bozukluğu,Karşı gelme bozukluğu,
Mental Retardasyon (Zeka geriliği)
Göz Hastalıkları neler? Hangi hastalıklara göz bölümü bakar?
- Uzağı görme güçlüğü
- Yakını görme güçlüğü
- Görme netliği bozukluğu
- Arpacık, göz rahatsızlığına başlı baş dönmesi
- Gözde kızarıklık yanma hissi
- Göz kuruluğu
- Baş ağrısı ( görme bozukluğuna bağlı)
- Ani görme kaybı
- Gözde ani ortaya çıkan sinek uçuşmaları
- ışık çakmaları,
- Gözde çapaklanma,
- Göz ağrısı,batma.
Kardiyoloji hastalıkları neler?
- Göğüste tam yeri belli olmayan sıkışma hissi
- Bu ağrı sol kola ve çeneye doğru yayılır
- Ağrı hareket etmekle artar, dinlenirken azalır, fakat geçmez. Ağrı yarım saatten uzun sürer.
- Ağrıyla birlikte soğuk soğuk terleme ve mide bulantısı
- Nefes darlığı
Endokrinoloji neye bakar, hangi hastalara bakar?
Tiroid bezinin az çalışması
Hipertiroidi
Gastroenteroloji hangi hastalarla ilgilenir, neye bakar?
- Kabızlık
- İshal
- Kusma
- Bulantı
- Karın ağrısı
- İrritabıl barsak sendromu
- Retrosternal yanma hissi (Göğüs ortasında yanma hissi)
- Asit reflüsü (Ağza acı su gelmesi)
- Safra kesesi ağrısı.
- Midede yanma hissi
- Midede ekşime hissi
- Aşırı geyirme
- Aşırı gaz çıkarma
- Mide hastalıkları,
- Bağırsak hastalıkları,
- Karaciğer hastalıkları,
- Safra kesesi ve yolları hastalıkları,
- Pankreas hastalıkları,
- Sarılıklar,
- Hepatitler
Fizik Tedavi hangi hastalıklara bakar? Fizik tedavinin alanı neler?
- Ağrılı eklem sorunları
- Bel ve boyun ağrıları
- Kol, dirsek, el ve bilek ağrıları (sinir sıkışmaları, tenisçi dirseği, karpal tünel sendromu…)
- Elde-ayakta uyuşma.Ayak, ayak bileği ağrıları (hallux valgus, düz tabanlık…)
- Eklemlerde kireçlenme,
- Dizde kireçlenme.
- Disk hernileri (bel-boyun fıtıkları)
- Osteoporoz (kemik erimesi/zayıflığı)
- Fibromiyalji,
- Çeşitli kas hastalıkları,
- Kas ağrıları.
- Romatoid artrit,
- Ankilozan spondilit ,
- Romatizmal hastalıklar
- Diğer romatizmal hastalıklar (yumuşak doku romatizması; tendinit, eklem ve kas zorlanmaları…)
- Felçli hastalar
Nefroloji neye bakar, hangi hastalıklarla ilgilenir?
- Gece sık sık idrara kalkma
- El, ayaklarda ve gözlerde şişme
- İdrar yapmada bozukluklar
- Ağrılı idrar
- Uykuda idrarı tutamama
- Böbrek iltihapları(Nefrit,Pyelonefrit gibi)
- Böbrek yetmezliği(Akut veya kronik)
- İdrar yolu enfeksiyonları
- Hipertansiyon (Böbrek kaynaklı)
Plastik Cerrahi Bölümü’nün İlgilendiği hastalıklar
Deri kanserleri
İyileşmeyen yaralar
Deri yanıkları
Doğumsal hasarlar
Yanık izleri
Yarık dudak
Yarık damak
Meme büyütme
Meme küçültme
Göz kapağı düşüklüğü
Göz kapağı hasarları
Et benleri;renkli benler
Kulak şekil / bozuklukları
Deri aşıları
Yağ alma
Yağ verme
Burun şekil bozuklukları
Deri gençleştirme (Kimyasal yöntem)
Deri kırışıklıkları için Botoks uygulamaları
- MHRS randevu al
- Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) e-Devlet
- T.C. Sağlık Bakanlığı MHRS Sık Sorulan Sorular