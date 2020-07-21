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Hayat Ayasofyanın açılışına günler kaldı Hazırlıklar sürüyor
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Ayasofya'nın açılışına günler kaldı: Hazırlıklar sürüyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya'da 86 yıl sonra cemaatle ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Ayasofya içerisinde hazırlık çalışmaları sürerken, dışarıda da güvenlik önlemleri artırıldı. Sultanahmet Meydanı'na girişler çelik bariyerlerle kapatıldı. Vatandaşların girişi ise polis kontrolü ile yapılıyor.

Haber Merkezi DHA
Ayasofya Camii'nin açılışına günler kaldı.
Ayasofya Camii'nin açılışına günler kaldı.

Ayasofya'da 24 Temmuz'da kılınacak ilk Cuma namazı için hazırlıklar sürüyor. Açılışa günler kala Ayasofya çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, camii içerisindeki bahçe için çim getirildiği görüldü. Öte yandan hazırlıklar kapsamında Ayasofya önüne basın mensupları için platform kurulmaya başlandı.

  • Camii içerindeki bahçe için çimlerin getirildiği görüldü. Öte yandan hem ulusal hem de uluslararası basının ilgisinin yoğun olması sebebiyle açılış için Ayasofya Camii önüne basın platformu kuruluyor.

Vatandaşların girişi ise polis kontrolü ile yapılıyor.
Camii içerindeki bahçe için çimler getirildi.
Ayasofya önüne basın mensupları için platform kuruldu.

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