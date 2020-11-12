​Cuma namazının hükmü nedir? Cuma namazının hükmü nedir? Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından birisidir. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. İslamiyette cuma namazı da ayrı bir öneme sahiptir. Kur'anı Kerim'de, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) buyruluyor. Peki cuma namazının hükmü nedir?

Haber Merkezi 12 Kasım 2020, 17:04 Son Güncelleme: 12 Kasım 2020, 17:10 Yeni Şafak