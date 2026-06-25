Gelinlerden sonra damatlar da altına merak saldı: 600 bin liralık kravat dikkat çekiyor

Balıkesir’de kuyumcu Aslan Güraraz’ın kişiye özel hazırlattığı ’altın kravat’ büyük beğeni topladı. Sosyal medya üzerinden kravat ile bir paylaşım yapan kuyumcunun bu anları milyonlarca kez tıklandı. Altın kravat siparişleri ise düğün sezonu öncesi artışa geçti.

ORTA BOY KRAVATLAR 150 GRAM ALTINDAN YAPILIYOR

Kuyumcu Güraraz, "Son dönemde altına revaç var. Hep kadınlar kadınlar diyoruz biraz da erkekleri düşünelim dedik o yüzden kişiye özel altın kravat yapıyoruz. Altın kravatlar sipariş üzerine geliyor. Kravatlarımız 100 gramdan başlayarak 200, 250 grama kadar çıkabiliyor. Ayrıca miktar ve kalınlığına göre değişiklik yapılarak hazırlanıyor. Her zaman tercih edilen ise orta boy model olmakta. Orta boy kravatlar 150 gramdan oluşmakta. Şu an üzerimdeki kravat 100 gram değerinde ve fiyatı da 600 bin lira güncel fiyatı olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Öte yandan istendiği takdirde bu özel tasarım kravatın üstüne isim veya tarih de yazıldığını belirten Aslan Güraraz, "Altın kravatlar ne yazık ki hemen bir gün sonra çıkmıyor, kravatta çok emek çok işçilik ve çok uğraş var siparişler 15 gün önceden veriliyor" diye konuştu.

ÖZEL SİPARİŞ GELİYOR

Taktığı altın kravatın geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı altın kravat olmadığını da ifade eden Güraraz, "Paylaşım yaptığım altın kravat satıldı. Yine bu üzerinde görmüş olduğunuz kravat özel sipariş üzerine bir damat adayımız için geldi" dedi.

Güraraz, son olarak altın kravata neden ilgi olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Altın genelde kadın tarafına yapıldığı için biz de erkekleri düşünerek altın için fazla seçenek olmayan erkekler için bu altın kravatları tasarladık ve büyük ilgi gördü. Düğün yapacak damat adayları bu altın kravatlardan sipariş veriyor. Düğünlerde damatların yeni trendi özel üretim altın kravatlar."







