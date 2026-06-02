Ne altın ne de para... Karadenizli damada bakın ne taktı! İşte dünyanın en ilginç takısı

2/06/2026, Salı
Trabzon’da bir düğünde takı töreninde altın yerine keçi takıldı. Süslediği ve bezlediği keçiyle salona giren davetli, hayvanı damada hediye ederken ortaya çıkan görüntüler davetlileri kahkahaya boğdu.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde gerçekleştirilen düğünde takı töreni sırasında yaşanan sıra dışı hediyeleşme davetlilere eğlenceli anlar yaşattı. Celil Yılmaz ile Yudum İnce’nin hayatlarını birleştirdiği düğünde, damadın arkadaşı Ferhat Yılmaz’ın süslediği ve bezlediği bir keçiyle salona girmesi törene damga vurdu. 

Ailelerin, yakınların ve çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde müzik ve horon eşliğinde eğlence sürerken, takı merasimi sırasında ortaya çıkan görüntüler ilgiyle izlendi.


Çeşitli aksesuarlarla süslenen keçiyle salona giren Ferhat Yılmaz, davetlilerin şaşkın bakışları arasında bir süre hayvanla birlikte ilerledikten sonra kucağına aldığı keçiyi damat Celil Yılmaz’a hediye etti.


Sürpriz karşısında gülümseyen gelin ve damat hediyeyi kabul ederken, salondakiler yaşanan anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

