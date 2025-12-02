Yeni Şafak
Düğün sevinci faciayla bitti: Parayla evlendirilen yabancı gelin takıları alıp kaçınca baba intihar etti

09:242/12/2025, Salı
Cezayirli Hadil Ayad ile Muammer Gümüşsoy 27 Ekim tarihinde Biga'da evlendi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde Ramazan Gümüşsoy, psikolojik sorunlu diye kız verilmeyen oğlunun evlenmesi için aracılara 500 bin lira verdi. Gelin Cezayirli Hadil Ayad, düğünden sonra takıları alıp kaçtı.

Korkunç olay önceki gün Cumhuriyet Mahallesi Bademlik Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Eşiyle birlikte bir mobilya mağazasında çalışan Ramazan Gümüşsoy (50), psikolojik sorunları olan oğlu Muammer Gömüşsoy'u evlendirmek için uzun bir süredir kız arıyordu. Gümüşsoy, oğlunun evlenebilmesi için bir kişiyle bağlantıya geçti.


İddiaya göre Gümüşsoy ailesi, Cezayir'de yaşayan gelin adayının Türkiye'ye gelebilmesi için, şahsa 500 bin lira para ödedi. Geçtiğimiz eylül ayının ortalarında Biga'ya gelen Cezayirli Hadil Ayad ile Muammer Gümüşsoy 27 Ekim tarihinde Biga'da yapılan düğünle dünyaevine girdi.





ALTINLARI ALIP KAÇTI

Ancak iddiaya göre Cezayirli gelin, geçen hafta düğünde takılan takı ve paraları da alarak kayıplara karıştı. Akşam eve geldiğinde eşini bulamayan Muammer Gümüşsoy yaşananları ailesiyle paylaştı.


Dolandırıldığını fark eden baba Ramazan Gümüşsoy, düğün öncesi aldığı borçlar nedeniyle bunalıma girdi. Yaşananları gururuna yediremeyen Ramazan Gümüşsoy önceki gün evde kimsenin bulunmadığı sırada tavana kendini asarak yaşamına son verdi.



