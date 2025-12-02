Düğün sevinci faciayla bitti: Parayla evlendirilen yabancı gelin takıları alıp kaçınca baba intihar etti

Korkunç olay önceki gün Cumhuriyet Mahallesi Bademlik Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Eşiyle birlikte bir mobilya mağazasında çalışan Ramazan Gümüşsoy (50), psikolojik sorunları olan oğlu Muammer Gömüşsoy'u evlendirmek için uzun bir süredir kız arıyordu. Gümüşsoy, oğlunun evlenebilmesi için bir kişiyle bağlantıya geçti.





İddiaya göre Gümüşsoy ailesi, Cezayir'de yaşayan gelin adayının Türkiye'ye gelebilmesi için, şahsa 500 bin lira para ödedi. Geçtiğimiz eylül ayının ortalarında Biga'ya gelen Cezayirli Hadil Ayad ile Muammer Gümüşsoy 27 Ekim tarihinde Biga'da yapılan düğünle dünyaevine girdi.

















ALTINLARI ALIP KAÇTI





Ancak iddiaya göre Cezayirli gelin, geçen hafta düğünde takılan takı ve paraları da alarak kayıplara karıştı. Akşam eve geldiğinde eşini bulamayan Muammer Gümüşsoy yaşananları ailesiyle paylaştı.





Dolandırıldığını fark eden baba Ramazan Gümüşsoy, düğün öncesi aldığı borçlar nedeniyle bunalıma girdi. Yaşananları gururuna yediremeyen Ramazan Gümüşsoy önceki gün evde kimsenin bulunmadığı sırada tavana kendini asarak yaşamına son verdi.







