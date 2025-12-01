Yeni Şafak
Servis açılmayınca restorana kurşun yağdırdılar: Altı yaralı

18:591/12/2025, Pazartesi
DHA
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'da yemek için geldikleri restoranda kaba davranışları gerekçesiyle servis açılmayan 2 kişi ile iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından restorandan ayrılan 2 kişi 1 saat sonra beraberlerinde yakınlarıyla birlikte gelerek silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan altı kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa’da bir restorana gelen 2 kişiye iddiaya göre kaba davranışları gerekçesiyle yemek servisi açılmadı. Restorandan ayrılan 2 kişi bir süre sonra bu kez yakınlarıyla gelince iş yeri çalışanlarıyla yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla vurulan 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Yemek için geldikleri restoranda kaba davranışları gerekçesiyle servis açılmayan 2 kişi ile iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından restorandan ayrılan 2 kişi 1 saat sonra beraberlerinde yakınlarıyla birlikte sopalarla iş yerine geldi. Gelen kalabalık grup ile iş yeri çalışanları çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında restoran çalışanlarına silahla ateş edildi.

Kurşunların isabet ettiği 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



#Bursa
#Restoran
#Silah
#Saldırı
