Uludağ'da kar yağışı iki gündür aralıklarla sürüyor: Kalınlık 5 santimetreye ulaştı

12:341/12/2025, Pazartesi
DHA
Uludağ’da hafta boyunca ise kar yağışı beklenmiyor.
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da 2 gündür etkili olan kar yağışı bugün de aralıklarla sürüyor. Bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Tatilcilerin ‘beyaz cennet’ olarak tanımladığı Uludağ'da, önceki gün sabah saatlerinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı. 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışıyla yerler beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı da 5 santimetreye ulaştı.




Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek ise 1 derece olarak ölçüldüğü bölgede kar yağışı akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edecek.



Uludağ’da hafta boyunca ise kar yağışı beklenmiyor.



