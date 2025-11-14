Ordu’nun yükseklerinde kar yağışı

İlin, sahil ve orta kesimlerde yağmur yağışı etkisini sürdürürken, yüksek rakımlı ilçelerde kış mevsiminin güzelliği kendini göstermeye başladı. Mesudiye, Kumru, Korgan, Akkuş, Kabadüz, Aybastı ilçelerinin yüksek kesimlerinde ve yaylalarında kar yağışı etkili oldu.

Bir süredir aralıklarla devam eden yağışların ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplanarak güzel görüntüler oluşturdu. Yağış sonrası ağaçlar, yollar ve açık alanlar beyaza büründü. Kar yağışının ardından sahil kesimlerinde de hava sıcaklığı 10 dereceye kadar geriledi.