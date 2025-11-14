Yeni Şafak
Ordu'nun yükseklerinde kar yağışı

Ordu’nun yükseklerinde kar yağışı

17:18 14/11/2025, Cuma
IHA
Ordu'da kar yağışı
Ordu'da kar yağışı

Ordu’nun yüksek kesimleri ve yaylalarında sonbahar mevsimin son günlerinde kar yağışı etkili oldu.

İlin, sahil ve orta kesimlerde yağmur yağışı etkisini sürdürürken, yüksek rakımlı ilçelerde kış mevsiminin güzelliği kendini göstermeye başladı. Mesudiye, Kumru, Korgan, Akkuş, Kabadüz, Aybastı ilçelerinin yüksek kesimlerinde ve yaylalarında kar yağışı etkili oldu.

Bir süredir aralıklarla devam eden yağışların ardından yaylalar beyaz örtüyle kaplanarak güzel görüntüler oluşturdu. Yağış sonrası ağaçlar, yollar ve açık alanlar beyaza büründü. Kar yağışının ardından sahil kesimlerinde de hava sıcaklığı 10 dereceye kadar geriledi.

Kar yağışının, yüksek kesimli bölgelerde yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.




