Ardahan’da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Ardahan'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı meydana geldi
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı meydana geldi

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksaması yaşandı. Yetkililer sürücülere uyarılarda bulundu.

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, ulaşımda aksamalar meydana geldi.


Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollarda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yetkililer, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.


Kars’tan Ardahan’a giden sürücü Taşkın Özdemir,
"Kars’tan Ardahan’a doğru geçiyoruz. Kar yağışı başladı. İnşallah yollar kapanmaz ve sağlıklı bir şekilde ulaşırız"
dedi.


