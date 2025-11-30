Yeni Şafak
Kartepe’ye mevsimin ilk karı yağdı

23:4330/11/2025, Pazar
DHA
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

Samanlı Dağlarının 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de mevsimin ilk karı yağdı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Kocaeli'mize yılın ilk karı düştü. Rabb'im bereketini, huzurunu, güzelliğini artırsın" ifadelerini kullandı.

Kocaeli’nin önemli kış turizm merkezi Kartepe’nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Samanlı Dağlarının 1640 rakımlı zirvesi ve İstanbul’a kara yoluyla yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki Kartepe’de, hava sıcaklığının düşmesiyle mevsimin ilk karı yağdı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kar yağışını sosyal medya platformundan,
"Kocaeli'mize yılın ilk karı düştü. Rabb'im bereketini, huzurunu, güzelliğini artırsın"
notuyla paylaştı.



