Kış sporlarında eksik ekipman yaralanma riskini artırıyor

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kış sporlarının doğasında var olan hız faktörü, kontrolsüz düşmelerle birleştiğinde vücutta kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Özellikle diz bağ yaralanmaları, omuz çıkıkları ve bilek kırıkları, sezonun en istenmeyen "hatıraları" arasında ilk sıralarda yer alıyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Serdar Yüksel, profesyonel olmayan sporcuların en sık yaptığı hatalara değinerek, güvenli bir kış tatili için alınması gereken önlemleri anlattı.





Kış sporlarında yaralanmaları kayak ve snowboard olarak 2'ye ayırmak gerektiğini belirten Yüksel, "Snowboard'ta özellikle açık el üzerine düşme sonrasında el bileği, dirsek ve omuz yaralanmaları daha sık görülüyor. Kayakta ise ayakların çıkmaması durumunda torsiyonel kuvvetler nedeniyle ayak bileği, kaval kemiği kırıkları ve diz bağ yaralanmaları daha sık karşımıza çıkıyor. Her iki sporda da menisküs yaralanmaları ve ani yön değişikliklerinden kaynaklı bağ yaralanmaları sık yaşanıyor." ifadelerini kullandı.





Yüksel, yaralanmaların çoğunlukla tatilin son günlerinde meydana geldiğine vurgu yaparak, genellikle tatilin 3-5 gününün kayarak geçirildiğini belirtti.

Sabahtan akşama kadar yoğun aktivite sonrası vücudun yorulduğunu ve yaralanma riskinin arttığını aktaran Yüksel, bu nedenle uygun ısınma, esneme ve tatil boyunca kontrollü hareket etmenin önemli olduğunu kaydetti.



