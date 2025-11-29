Yeni Şafak
Kış geri dönüyor: 8 ile kodlu uyarı yapıldı! Hava sıcaklığı düşecek

Halil Akkoç
08:2729/11/2025, Cumartesi
G: 29/11/2025, Cumartesi
Meteorolojiden 8 ile kodlu uyarı yapıldı.
Meteorolojiden, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç) ile Batı Karadeniz bölgelere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların, Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya hariç), Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu,
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç) ile Batı Karadeniz bölgelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli geliyor

Yağışların, Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya hariç), Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ve Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

8 ile kodlu uyarı

Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir ve Manisa'ya sarı kodlu Muğla'ya turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Sarı koldu uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Turuncu kodlu uyarı nedir?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak düşeceği ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


