Meteorolojiden, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç) ile Batı Karadeniz bölgelere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların, Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya hariç), Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli geliyor
Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ve Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
8 ile kodlu uyarı
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
Hava sıcaklıklarının batı bölgelerden başlayarak düşeceği ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.