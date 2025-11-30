Van'da baraj gölüne yuvarlanan otomobildeki 3 kişinin cansız bedenleri bulundu

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, sağlık, sahil güvenlik ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Göl üzerinde botlarla arama çalışması yapan ekipler, otomobilin yerini belirledi. Daha sonra dalış yapan polis ve jandarma dalgıç ekipleri, otomobildeki Rojhat Durğun ve Cihat Durna'nın cansız bedenlerini çıkardı. Kayıp Özdemir'in bulunması için de arama çalışmaları hızla devam etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait Sualtı Görüntüleme cihazı da arama çalışmalarında kullanıldı. Yaklaşık 7 saat 40 dakika süren arama çalışmaları sonucunda Furkan Özdemir'in cansız bedeni de otomobilin düştüğü yere 10 metre mesafede tespit edilerek dalgıçlar tarafından çıkarıldı.