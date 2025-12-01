Yeni Şafak
Ormanlık alanda yürüyüş yaparken mahsur kaldılar: 1 kişi hayatını kaybetti

09:481/12/2025, Pazartesi
AA
Bursa'da 2 arkadaş yürüyüş yaparken düştükleri bölgede mahsur kaldılar
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ormanlık alanda 2 arkadaş yürüyüş yaptığı sırada düştükleri bölgede mahsur kaldılar. Arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan iki arkadaştan biri hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ormanlık alanda yürüyüş yaptığı sırada düştükleri bölgede mahsur kalan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

Şahin Ö. (16) ve Alperen N. (16), ilçeye bağlı Balaban Mahallesi'ndeki Kanlı Göl mevkisine yürüyüş yapmaya gitti.

Yürüyüş yaptıkları sırada düşen iki arkadaş, bölgede mahsur kaldı.

Bölgede yürüyüş yapan diğer vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye AKUT, AFAD, JAK, UMKE, ANDA, Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma ekiplerince bulundukları yerden kurtarılan iki arkadaş, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şahin Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Alperen N'nin tedavisi ise sürüyor.​​​​​​​




#Bursa
#Yıldırım
#orman
