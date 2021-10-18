Gönül Dağı 37. bölüm fragmanı yayınlandı

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin 37. bölümünün fragmanı yayılandı.
Gönüllere taht kuran ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizinin fragmanı yine hem gülümsetti hem de hüzünlendirdi.
- Fragmanda Ramazan, anne ve babasının kızını kendisine istediği mezarcı İlyas’ın oğulları ile mücadele içerisine girer. Ramazan, Asya ile tanışır.
Öte yandan amcaoğulları, "66" ismini verdikleri uçaklarına kavuşur. Öte yandan uçan araba projesi için teklif alırlar.
Gönül Dağı 37. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 36. bölüm full izle
Gönül Dağı
Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.
"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.
- "Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.