Hayat Gönül Dağı 37 bölüm fragmanı yayınlandı
TELEVİZYON ÖZGÜN HABERLER

Gönül Dağı 37. bölüm fragmanı yayınlandı

Yayına başladığı ilk günden bu yana sevilerek izlenen Gönül Dağı, bu hafta da izleyicilerini ekrana kilitleyecek. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 37. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ramazan, anne ve babasının kızını kendisine istediği mezarcı İlyas’ın oğulları ile mücadele içerisine girer. Ramazan, Asya ile tanışır. Öte yandan amcaoğulları, "66" ismini verdikleri uçaklarına kavuşur. Öte yandan uçan araba projesi için teklif alırlar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Gönül Dağı 37. bölüm fragmanı yayınlandı
Gönül Dağı dizisi 37. bölüm fragmanından.

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin 37. bölümünün fragmanı yayılandı.

Gönüllere taht kuran ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizinin fragmanı yine hem gülümsetti hem de hüzünlendirdi.

  • Fragmanda Ramazan, anne ve babasının kızını kendisine istediği mezarcı İlyas’ın oğulları ile mücadele içerisine girer. Ramazan, Asya ile tanışır.

Öte yandan amcaoğulları, "66" ismini verdikleri uçaklarına kavuşur. Öte yandan uçan araba projesi için teklif alırlar.

Gönül Dağı 37. bölüm fragmanı

Gönül Dağı 36. bölüm full izle

Gönül Dağı

Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.

"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

  • "Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.

Gönül Dağı 36. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı
HAYAT
Gönül Dağı 36. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Binlercesi kıyıya vurdu

Binlercesi kıyıya vurdu

​İzmit Körfezi'nde şok eden görüntü.
Bizi izlemeye devam edin

'Bizi izlemeye devam edin'

TOGG'dan heyecanlandıran yeni paylaşım.
Eşsiz hizmetleri unutulmayacak

'Eşsiz hizmetleri unutulmayacak'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için taziye mesajı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'ya Batı merkezli yaklaşımları reddediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola ziyaretinde müjdeyi verdi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.