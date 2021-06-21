Hayat Hakan Pekerin oğlu babasıyla fotoğraf paylaştı takipçiler şoke oldu Oğlundan bile genç görünüyor
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Hakan Peker'in oğlu babasıyla fotoğraf paylaştı takipçiler şoke oldu: Oğlundan bile genç görünüyor

Ünlü şarkıcı Hakan Peker'in oğlu Burak Peker, sosyal medya hesabından babasıyla bir karesini paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı. Hakan Peker'in genç görüntüsü nedeniyle "Oğlunuz gibi durmuyor, çok gençsiniz" yorumları yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Pekerin oğlu babasıyla fotoğraf paylaştı takipçiler şoke oldu: Oğlundan bile genç görünüyor
Hakan Peker

60 yaşındaki ünlü şarkıcı Hakan Peker'in 38 yaşındaki oğlu Burak Peker, herkes gibi sosyal medya hesabından babasıyla bir fotoğrafını paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı. Ancak Peker'in paylaşımı kısa sürede yorum doldu.

"BABANIZ GİBİ DURMUYOR"

Yıllardan bu yana fit görüntüsü nedeniyle beğeni toplayan Hakan Peker'in yaşına oranla çok genç durması, takipçilerinin dikkatinden de kaçmadı. Çok sayıda takipçi, Burak Peker'in paylaşımının altına "Babanız gibi durmuyor, Hakan Bey çok genç" şeklinde yorumlarda bulundu.

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