Haykırdı ve başardı

Ülkemizde dizi ve sinema sektöründe yer almak ya da başka ifadesiyle varlık göstermek kolay değildir. Bazıları için ‘mahalle’ kolaylığı ile oluşan bu varlık alanı bir kesim için uzak hayal ya da imkansız demekti bir zamanlar. Seküler kesimin elinde tuttuğu bu alanda milli, mukaddesatçı tavır ile hareket etmek hiç kolay olmadı. Hele hele 28 Şubat Postmodern Darbesi öncesi ve sonrasında bunu yapabilmek akıl alır gibi değildi. Fekat bunu biri başardı. Milliyetçi çizgisi ile bilinen Osman Sınav, sektörden gelen beceri ve başarısı ile 90’lar ve 2000’lerin başında tabuları yıktı.

Hollywood estetiğini ve etkisini Yeşilçam ile birleştirip bir tavır ortaya koyan Osman Sınav, özellikle Ömer Lütfi Mete ile birlikteliğinin semeresini görerek televizyon tarihinin seyrini değiştiren projelere imza attı. Deli Yürek, Ekmek Teknesi ve Kurtlar Vadisi dizileri benzeri olmayan etki oluşturdu.

ANADOLU MAYASI İLE HAYKIRDI

Sadece çok izlenen çalışmalar ortaya koyması kıymetli yapmıyor Osman Sınav’ı… Adı geçen dizilerin ortak özelliği Anadolu mayasının kullanılması, milli değerlerin yüceltilmesi (ki o dönem bırakın yüceltmeyi aşağılamak moda idi), toplumsal öz güvenin canlandırılmasıydı…

1987’de başladığı sinema yolculuğunda kültürümüzün dokularını her zaman kullandı. Aşk ve mücadele denince önce Deli Yürek akıllara kazındı. Modern bir Köroğlu hikayesi idi. Adaleti mümkün kılmak için kendi yolunu çizen, mazlumun yanında yer alan Yusuf Miroğlu (“adaleti kendi tesis etme” yaklaşımı eleştirilir elbet, eleştirildi de) karakterinin bir kuşağı etkilediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sonrasında Ekmek Teknesi ve Kurtlar Vadisi dizileri eşzamanlı geldi. Major kanalların modernizm ve çağdaşlık adına insanımızı kendinden uzaklaştırma söyleminin aksine, kendimize dönme çağrısı yaptı bu diziler. Deli Yürek’in bıraktığı yerden Kurtlar Vadisi devam etti esasında. Yusuf Miroğlu yoktu ama Polat Alemdar vardı. Ve etkisi çok daha büyük olacaktı…

KÖROĞLU DA ELEŞTİRİLİR AMA...

Kurtlar Vadisi dizisinin, Türkiye’nin sınırlarını aşan ve hâlâ yankısını devam ettiren varlığı ülkemizde dizi tarihini değiştirdi. Derin konular, insani meseleler, ülkesi için fedakarlık edenler, mazlum adına mücadele verenler ve adaleti kendi tesis edenler… Evet, burada da eleştirilen temel konu bu oldu. Ancak Köroğlu, başka nasıl Köroğlu olacaktı?

Ekmek Teknesi ise sıcak ekmek kokusu ile ikindi güneşinde İstanbul’un tarihi bir semtinde temiz havada yürürken insanlarla selamlaşmak, iyi hissetmek ve hissettirmek gibi bir şey idi… Umut, sevinç, hüzün, gelenek, gençlik, aile, çocukluk, aile, komşuluk, aile, aşk, aile ve ille de aile demekti… Bu günlerde “sıcak aile dizisi” dediğimiz yapımların tamamı Ekmek Teknesi’nin izini sürmektedir (zaten sayıları çok az)…

“SİZE RAĞMEN BURADAYIZ” DEDİ

Osman Sınav, oyunu kuralına göre oynayarak yapmak istediğini yapan biriydi. Seküler, Batıcı ve taklitçi yapıların kol gezdiği, Anadolu’ya ait şeylerin genellikle hakir görüldüğü, liberalizm ile milenyum etkisinin sarhoşluğu ile ne yapacağını şaşıran medya manzarasının içinde yüksek sesli bir itiraz dile getirdi. Yaptığı her iş bir haykırıştı. “Buradayız, size rağmen buradayız” diyordu hep.

Deli Yürek’te Kuşçu, Kurtlar Vadisi’nde Ömer Baba ile Mesnevi ve Yunus Emre’yi konuştururdu. Elbette Ömer Lütfi Mete’nin maharetiyle… Milliyetçi mukaddesatçı iki yoldaş, sektörün içinde oyunu kurallarına göre oynayarak ama kırmızı çizgilerden taviz vermeden var olmayı başardı (Aşk Kırmızı filmi ile şaşırttı ve üzdü ama ayrı tutuyoruz).

Türk televizyon tarihinde derin izi bulunan nadir isimlerden olan Osman Sınav, yok sayılmaya çalışılan bu memleketin asli unsurlarının görünür varlık alanında olmasını sağlayan kişi olarak hayırla yad edilecektir. 40 yıldır yaptığı gibi projelere hazırlanırken vefat eden Sınav’ın hayatı da yaptıkları da örnek olacak cinstendir…











